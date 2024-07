Analisi Auditel della serata di mercoledì 10 luglio 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 18% di share. Abbiamo poi la curva nera di La7 che tocca la soglia del 9% di share. La curva rossa poi del Tg2 delle 20:30 si ferma al 7%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con il primo tempo di Inghilterra-Olanda di Euro 2024. Segue la curva arancione di Canale 5 con il varietà Paperissima sprint attorno alla linea del 10% di share. Abbiamo poi tutte le altre curve ammassate nei pressi della linea del 5% di share o poco sotto.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con il secondo tempo della partita di calcio Inghilterra-Olanda per i Campionati europei di calcio 2024, curva questa che tocca la soglia del 44% di share. Segue a distanza siderale la curva arancione di Canale 5 con il film Crazy and Rich, curva che si posiziona nei pressi della linea del 10% di share. Abbiamo poi la curva verde di Rai3 con l’immortale Chi l’ha visto che scorre subito sotto per poi chiudere al 15% di share.

Seconda serata con le curve d Rai1, Rete 4 e Canale 5 che si giocano il primato nei pressi della linea del 10% di share.