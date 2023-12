Analisi Auditel della serata di martedì 5 dicembre 2023

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. La curva nera del Tg La7 tocca l’8% di share, con la curva rossa del Tg2 che si ferma sulla soglia del 5%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva di Rai1 che tocca il 34% di share con il gioco a premi Affari tuoi. Segue sulla linea del 15% di share la curva arancione di Striscina la notizina. In seguito con il calcio di Coppa Italia la curva di Canale 5 scende all’11%. Abbiamo poi a seguire il consueto tris di curve La7, Rai3 e Italia 1.

Prime time con la blu di Rai1 nettamente al comando con la fiction Un professore 2, curva questa che scorre fra il 20 ed il 27% di share. Seguono appaiate sulla linea del 10% le curve delle Iene e del calcio di Coppa Italia. Abbiamo poi la curva nera di Di martedì attorno al 9% in calo, così come è in calo la curva gialla di E’ sempre carta bianca che passa dal 9% al 5% di share. Come sempre il momento più visto è quello con Mauro Corona. Chiudono le curve di Rai2 con Boomerissima e Rai3 con Avanti popolo.

Seconda serata con le curve di Iene e Porta a porta che si toccano poco sopra la linea del 10% di share. A seguire tutte le altre al di sotto della linea del 10% di share.