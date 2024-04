Analisi Auditel della serata di martedì 2 aprile 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 9% di share beccando a fine edizione qualche telespettatore proveniente dal Tg5 più corto. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 5% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu della prima rete Rai al comando con il gioco a premi Affari tuoi fra il 20 ed il 31% di share. Segue nel corridoio che va dal 15 al 20% di share la curva arancione del varietà Striscia la notizia in versione ridotta. Abbiamo poi le consuete tre sorelle: nera, azzurra e verde fra il 5 ed il 10% di share. Chiudono come sempre le curve di Rai2 e Rete 4.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 al comando con la telecronaca diretta dell’incontro di calcio per la Coppa Italia Juventus-Lazio, curva questa che tocca il 26% di share a fine partita. Segue tremendamente calante la curva di Rai1 con il film Ti odio anzi no ti amo, che precipita dal 16% di share fin verso il 10%. Ne approfitta la curva rossa del varietà di Rai2 Belve che tocca l’11% durante l’intervista a Loredana Bertè, per poi calare fin verso il 10%, risalendo a fine puntata al 14%. Abbiamo poi nella corsia fra il 5 ed il 10% di share le curve di Italia 1, La7 e Rete 4. Chiude la curva verde di Rai3 con Petrolio.

Seconda serata con la curva azzurra di Italia 1 che conquista il comando toccando il 19% di share con Iene, con tutte le altre curve, esclusa quella di Rai3, ammassate nella corsia che va dal 5 al 10% di share.