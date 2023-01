Analisi Auditel della serata di lunedì 9 gennaio 2023

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia dl 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 24%. Terza come sempre la curva nera del Tg La7 al 6% di share. La curva rossa del Tg2 delle 20:30 è attorno alla soglia del 6% di share,

Nel territorio dell’access time vediamo la curva blu di Rai1 al comando con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno che arriva fino a toccare la soglia del 26% di share, segue la curva arancione di Canale 5 con il varietà Striscia la notizia che si ferma sulla soglia del 19% di share a game di Rai1 terminato. Abbiamo poi rispettivamente ad una incollatura l’una dall’altra le curve di Otto e mezzo, Un posto al sole e NCIS.

Prime time con la curva di Rai1 al comando con la miniserie dedicata al Generale Dalla Chiesa, curva questa che scorre sulla linea del 20% di share praticamente per tutta la sua messa in onda. Segue un paio di punti sotto la curva arancione di Canale 5 con il varietà Grande fratello vip 7, quindi c’è la curva verde di Report che arriva fin verso il 9% di share. Bene sulla distanza la curva rossa di Rai2 con il varietà Boss in incognito che sul finale riesce a sfondare il muro del 10% di share conquistando il secondo posto e superando la curva blu di Rai1.

Seconda serata con la curva del finale di puntata del varietà di Canale 5 Grande fratello vip 7 che arriva fin verso la soglia del 35% di share, seguita dalla curva blu di Rai1 con Cronache criminali ottimamente sopra la soglia del 10% di share.