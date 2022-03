Analisi Auditel della serata di lunedì 7 marzo 2022

Il Grande fratello vip 6 vince la serata del lunedì, battendo piuttosto nettamente la curva blu della fiction diffusa da Rai1 Vostro onore, con l’attore Stefano Accorsi.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 27% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia dell’8% di share.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che si muove dal 19 al 25% di share. Segue fra il 15 ed il 21% di share la curva arancione di Striscia la notizia, seguita dalla curva nera di Otto e mezzo al 9% di share, seguono le curve di Un posto al sole e Stasera Italia.

La prima serata in testa la curva arancione di Canale 5 con il programma di varietà Grande fratello vip 6, curva questa che scorre sulla linea del 20% di share, per poi rullare velocemente decollando fin oltre la linea del 40% di share. Segue la curva blu della fiction con Stefano Accorsi Vostro onore che si posiziona poco sopra la linea del 15%, chiudendo al 20% di share. Fra le altre curve affiora in prime time quella verde di Rai3 con Presa diretta, mentre in seconda serata è praticamente pareggio fra la curva blu di Porta a porta e quella gialla del finale di Quarta Repubblica.