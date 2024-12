Analisi Auditel della serata di lunedì 2 dicembre 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

Si parte come di consueto con la sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca la linea del 25% di share. Segue sulla linea del 20% la curva arancione del Tg5, mentre la curva nera del Tg La7 è poco sotto la linea del10% di share e quella rossa del Tg2 delle 20:30 sulla linea del 5%.

Nell’access time cappotto della curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi che parte dal 22% e arriva al 32% di share. Segue poco sotto la linea del 15% la curva arancione di Striscia la notizia Abbiamo poi le solite curve delle tre sorellastre, La7, Rai3 e Italia 1 nel corridoio che va dal 5 al 10% di share.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con la fiction L’amica geniale, che però non fa sfracelli fermandosi nella corsia che va dal 15 al 20% di share, con chiusura al 22%. Segue crescente la curva arancione del Grande fratello che parte dal 12% e si alza fino al 19% per poi volare in solitaria fino a sfiorare la linea del 40% di share. Fra le altre curve affiora quella gialla di Quarta Repubblica al 9% durante l’intervento della premier Giorgia Meloni. Poi c’è una marmellata di curve nei pressi della linea del 5% di share.

Seconda serata come detto con il “cappotto” della curva arancione del Grande fratello che vola appunto fino al 39% di share, con tutte le altre curva schiacciate dal 5% in giù.