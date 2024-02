Analisi Auditel della serata di lunedì 19 febbraio 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 24% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 6% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 5% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu del gioco a premi Affari tuoi che scorre fra il 25 ed il 34% di share. Interessante notale come la curva di questo gioco a premi decolli proprio in corrispondenza con la fine di Un posto al sole. Segue la curva arancione di Canale 5 con il varietà Striscia la notizia fra il 15 d il 20% di share. Abbiamo poi il consueto terzetto di curve che segue di Un posto al sole. NCIS e Otto e mezzo. Sempre ultime le curve di Prima di domani e Tg2 Post.

Prime time con la curva blu di Rai1 con la fiction Gloria che parte dal 25% di share, per poi cedere alcuni punti. Segno questo che questa nuova fiction con Sabrina Ferilli non ha colpito più di tanto. Segue la curva arancione di Canale 5 con il varietà Grande fratello, al contrario di quella di Gloria, in crescita fin verso il 20% durante il periodo di sovrapposizione. Agglomerate poi tutte le altre curva nei pressi della linea del 5% di share.

Seconda serata poi con la curva arancione di Canale 5 che tocca il 31% di share con la seconda parte del Grande fratello, con la curva di Rai1 che cala con XXI secolo fin verso la linea del 5% di share.