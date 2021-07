Analisi Auditel della serata di lunedì 12 luglio 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 31% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 18% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share, quindi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 tocca la soglia del 12% di share.

L’access time vede in testa la blu di Rai1 con il programma di varietà Techetechetè, curva questa che scorre in crescendo nella corsia che va dal 20 al 25% di share. Abbiamo poi la curva arancione di Paperissima sprint che raggiunge la soglia in solitaria del 20% di share. Abbiamo poi la curva verde di Rai3 con Un posto al sole, quindi vediamo le curve dei due access informativi In onda e Stasera Italia estate nei pressi del 5% di share.

Prime time con la curva blu di Rai1 che parte al comando al 17% di share con il varietà Notte azzurra la vittoria, seguita da vicino dalla curva arancione del varietà di Canale 5 Temptation island. Terza la curva verde di Report su Rai3 che scorre poco sotto la soglia del 10% di share.

Nel corso della serata la curva arancione del varietà Temptation island si alza fino a toccare il 20% di share, seguita dalla curva blu di Rai1 con Notte azzurra la vittoria. Terminato il varietà della prima rete Rai la curva arancione di Temptation island ha gioco facile toccando verso l’una di notte il 34% di share. Tutte le altre curve sono ben al di sotto della linea del 10% di share.