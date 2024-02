Analisi Auditel della serata di lunedì 12 febbraio 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca l’8% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 5% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo come al solito al comando la curva blu del gioco a premi Affari tuoi che scorre dapprima piatta sulla linea del 25% di share, per poi decollare sul finale quando tocca il 34% di share. Segue, stoica come sempre, la curva arancione di Striscia la notizia che scorre fin verso il 17% di share. Abbiamo poi il consueto terzetto formato da Otto e mezzo, Un posto al sole e NCIS a metà strada circa del corridoio che va dal 5 al 10% di share. Ultime le curve di Prima di domani e Tg2 Post.

Prime time con la curva blu di Rai1 che domina la serata scorrendo nei pressi della linea del 25% di share con il film per la tv Mameli. Segue nei pressi della linea del 15% di share la curva arancione del varietà di Canale 5 Grande fratello. Tutte quante poi ammassate nei pressi della linea del 5% di share tutte le altre curve.

Seconda serata poi con la curva arancione della coda del varietà Grande fratello che prevale toccando la linea del 30% di share e con tutte le altre curve, sotto la linea del 10% di share, con quella blu di XXI secolo che affiora sulle altre.