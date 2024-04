Analisi Auditel della serata di lunedì 1 aprile 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca l’8% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 6% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu della prima rete Rai al comando con il gioco a premi Affari tuoi fra il 24 ed il 34% di share. Picco in valori assoluti dell’intera serata alle ore 21:30 con 6.479.000 telespettatori. Segue nel corridoio che va dal 15 al 20% di share la curva arancione del varietà Striscia la notizia. Abbiamo poi la curva azzurra del telefilm NCIS che sposa la curva verde di Un posto al sole a metà strada nella corsia che va dal 5 al 10% di share.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 al comando con la telenovela Terra amara, curva questa che si posiziona nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Abbiamo poi subito sotto la linea del 15% la curva blu del bel film di Rai1 Volami via. Subito sopra la linea del 10% di share si posiziona la curva rossa di Rai2 con il varietà Stasera tutto è possibile che recupera un po’ di pubblico di Rai1 scontento del film, cooptando poi anche il pubblico della prima rete in uscita dal medesimo film e alzandosi con la propria curva rossa fino a toccare la linea del 20% di share.

Va segnalato a proposito della puntata di ieri di STEP che si tratta del miglior esordio di sempre in termini di share e anche del miglior risultato in termini di share della storia del programma. Picco in valori assoluti di 2.289.000 spettatori all’inizio della prima stanza inclinata. Picco in share del 20,02% durante la seconda stanza inclinata, poco prima dell’ultimo break pubblicitario.

Seconda serata poi con un assembramento di curve nella corsia che va dal 5 al 10% di share, ultime le curve di Rai3 e di La7.