Analisi Auditel della serata di giovedì 9 maggio 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 24% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 9% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 5% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con la telecronaca diretta della Coppa Uefa di calcio al comando fra il 15 ed il 20% di share, ma con la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia subito sotto fino al sorpasso finale al 20%. Abbiamo poi la curva nera di Otto e mezzo che tocca il 9% di share, ma calante, seguita subito sotto dalle curve di Rai3 e Italia 1, toccate dalla curva rossa della telecronaca diretta dell’Eurofestival.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con la telecronaca diretta della Coppa Uefa di calcio che tocca il 24% di share. Segue la curva rossa della telecronaca diretta dell’Eurofestival che tocca il 19% di share. Sotto la curva arancione di Canale 5 con la fiction Viola come il mare fra il 10 ed il 15% di share, per chiudere in solitaria al 19%.

Seconda serata con la curva gialla di Dritto e rovescio che affiora sulle altre toccando l’11% di share, subito seguita dal finale di Piazza pulita con la sua curva nera al 9%.