Analisi Auditel della serata di giovedì 6 giugno 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 24% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 9% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 6% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia che scorre fra il 15 ed il 22% di share. Segue la curva blu di Rai1 con Techetechetè fra il 15 ed il 18% di share Ecco quindi il consueto terzetto di curve, Rai3, La7 e Italia 1 fra il 5 ed il 10% di share. Chiudono ultime come sempre le curve di Tg2 post e di Prima di domani.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con lo spettacolo musicale Con il cuore, curva questa che scorre poco sopra la linea del 15% di share. Segue calante la curva arancione dell’ultima puntata della fiction Viola come il mare 2 fin sotto la linea del 15% di share, poi in crescita in seconda serata al 19%, con lo show musicale di Rai1 che chiude al 16%. Fra le altre curve affiorano quelle delle altre due reti Mediaset, ovvero Italia 1 e Rete 4 poco sopra la soglia del 5% di share.

Seconda serata con la curva gialla di Rete 4 al comando con il finale di puntata di Dritto e rovescio fino al 15% di share. La curva blu di Porta a porta scorre sotto la linea del 10% di share, seguita dalla curva arancione di Canale 5. Tutte le altre curve sono ben al di sotto della linea del 5% di share.