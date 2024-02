Analisi Auditel della serata di giovedì 1 febbraio 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 ferma all’8% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 5% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu del gioco a premi Affari tuoi che parte al 20% e chiude al 34% di share. Segue fra il 15 ed il 18% di share la curva arancione di Striscia la notizia, quindi ecco le tre sorelle, ovvero Rai3, La7 e Italia 1 appena sotto la linea del 10% di share. Niente da fare per Prima di domani che divide l’ultimo posto con il già proprietario di quel luogo Tg2 Post.

Prime time con la curva blu di Rai1 con la fiction Doc al comando nella corsia che va dal 25 al 30% di share, con picco finale in seconda serata al 34%. Segue appoggiata e stabile per tutto il periodo la curva arancione di Canale 5 con il prodotto a costo zero Terra amara, Seguono poi nei pressi della linea del 5% di share tutte le altre curve, tranne il consueto fanalino di coda di colore rosso che risponde al nome di Rai2 con L’intruso.

Seconda serata con il picco finale già citato di Doc e con la curva blu di Rai1 con Porta a porta che precipita dapprima al 20% durante l’ospitata di Amadeus e poi fin verso il 10% con i soporiferi temi della politica.