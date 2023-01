Analisi Auditel della serata di domenica 15 gennaio 2023

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia dl 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 22%. Terza come sempre la curva nera del Tg La7 al 5% di share. La curva rossa del Tg2 delle 20:30 è attorno alla soglia del 7% di share,

Nel territorio dell’access time vediamo la curva blu di Rai1 al comando con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno che arriva fino a toccare la soglia del 28% di share, segue la curva arancione di Canale 5 con Paperissima sprint che arriva al 15% di share. Abbiamo poi la curva verde di Rai3 saldamente al terzo posto con il varietà Che tempo che fa, curva questa che tocca la soglia del 10% di share.

Prime time con la curva di Rai1 che va subito nettamente al comando con la fiction Le indagini di Lolita Lobosco 2, curva questa che sfonda il muro del 30% di share. Segue dapprima la curva verde del varietà di Rai cultura Che tempo che fa, curva questa che raggiunge l’apice del 15% per poi calare come sempre progressivamente nel corso della serata, raggiunta e superata dalla curva arancione di Canale 5 che traccheggiava ieri sera con il film Wonder Woman.

Seconda serata con la curva arancione del finale di Wonder woman che tocca il 15% di share, con tutte le altre curve al di sotto della soglia del 10% di share.