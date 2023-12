Analisi Auditel della serata di domenica 10 dicembre 2023

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 24% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share. La curva nera del Tg La7 tocca il 5% di share, con la curva rossa del Tg2 che si ferma sulla stessa soglia.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva di Rai1 che tocca il 26% di share con il gioco a premi Affari tuoi. Abbiamo poi sulla linea del 15% di share la curva arancione di Paperissima sprint, quindi fra le altre affiora la curva del Nove con il varietà Che tempo che fa, che scorre un paio di punti sopra la linea del 10%. Quindi c’è la curva azzurra di Italia 1.

Prime time con la curva di Canale 5 al comando con Terra amara, curva che scorre nella corsia che va dal 15 al 20% di share. Subito sotto la linea del 15% di share, in calo, la curva blu della deludente fiction Il metodo Fenoglio, quindi subito sotto la curva di Che tempo che fa a metà strada nella corsia che va dal 10 al 15% di share. Varietà di Nove in calo poi sotto la linea del 10% di share, per poi crescere sul finale a programmi delle ammiraglie terminati.

Seconda serata poi con la curva del finale di Terra amara che tocca il 24% di share, a fiction di Rai1 terminata. Segue il finale di puntata di Che tempo che fa attorno al 12% di share, quindi c’è appena sotto la linea del 10% di share la curva della Domenica sportiva.