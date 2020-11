Analisi Auditel del pomeriggio di sabato 14 novembre 2020

Eccoci all’analisi Auditel relativa al pomeriggio di ieri che vedeva il ritorno in video di Amici su Canale 5 con una formula assolutamente accattivante che purtroppo può essere utilizzata, per ovvi motivi, solo nella puntata di kick off, ma che in qualche modo potrebbe essere adattata per degli speciali di prima serata magari prima dell’inizio del prossimo serale fra marzo ed aprile.

Me veniamo alle nostre insostituibili curve dello share minuto per minuto e con la solita curva verde di Rai3 con i Tg Regionali (che la Rai non riesce a portare su Rai1 come naturalmente dovrebbe fare) nettamente al comando al 20% di share. La curva arancione di Beautiful si posiziona al secondo posto poco sopra il 15% di share, in netta crescita con la partenza della nuova serie di Amici.

Vediamo infatti poi la curva di Canale 5 che vola fin verso la linea del 20% di share con Amici edizione del ventennale, curva in ulteriore crescita fin verso il 24% di share, segno che al pubblico la formula asciutta di questa prima puntata sia molto piaciuta. In tutto questo la curva verde di Rai3 con Tv Talk ruba il secondo posto a quella di Rai1 toccando il 10% di share, mentre la curva di Canale 5, grazie al traino di Amici, resta al comando con Verissimo attorno al 20%, in calo poi con la partenza di Italia sì su Rai1.

La curva blu di Rai1 infatti cresce con Italia sì fin verso il 15% di share, soglia questa che però non riesce a mantenere e con la curva di Rai3 che tocca il 10% in questo frangente. La sfida del preserale viene vinta sempre dalla curva blu dell’Eredità che tocca il 24% di share sulla ghigliottina, con la curva di Caduta libera subito sotto e con la curva verde dei Tg Regionali che arriva al 18% di share.