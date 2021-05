Analisi Auditel del pomeriggio di martedì 18 maggio 2021

Partiamo con la nostra analisi Auditel del pomeriggio di ieri con la consueta curva verde dei Tg Regionali al comando fin verso il 20% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con le sue soap opera fra il 15 ed il 20% di share. Eccola poi la curva blu di Rai1 con il programma di varietà Oggi è un altro giorno scorrere fin verso la soglia del 15% di share, in crescita poi in corso d’opera fin verso il 19% di share più si avvicina l’appuntamento col Paradiso delle signore, mentre la curva arancione del varietà Uomini e donne è al comando e cresce come sempre fino a toccare il 27% di share.

La curva blu di Rai1 poi si alza fin verso il 21% di share con la fiction Il Paradiso delle signore, per poi scendere come sempre fin verso il 15% durante la fascia informativa. Ecco poi che con la partenza di Vita in diretta la curva blu sale portandosi al comando fin verso il 20% di share. La curva arancione di Pomeriggio 5 scorre nel confronto con VID fra il 15 ed il 17% di share, con la curva verde di Geo ancorata alla linea del 10% di share.

La curva blu di Rai1 poi si posiziona attorno al 26% con l’Eredità, seguita dalla curva arancione di Canale 5 con il varietà Avanti un altro che si ferma al 20% di share. La curva verde del Tg3 e Tg Regionali scorre appena sotto alla soglia del 15% di share.