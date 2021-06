Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 27 giugno 2021

Eccoci dunque ad analizzare l’andamento degli ascolti del pomeriggio di ieri domenica 27 giugno 2021 con la curva blu di Rai1 che si posiziona subito in testa con la partenza dell’ultima emissione stagionale di Domenica in attorno al 18% di share, nel consueto spazio iniziale del programma dedicato al Covid 19. Segue la curva arancione di Canale 5 con le soap opera attorno al 14% di share, quindi in crescita la curva rossa di Rai2 con la telecronaca diretta del Tour del France di ciclismo.

Calo poi leggero della curva di Domenica in durante le ospitate di Achille Lauro e Massimiliano Biaggi, curva che in questo frangente scende al 16% di share. Risalita poi fin verso il 19% di share con l’arrivo in scena a Domenica in di Cristiano Malgioglio, Vincenzo De Lucia e subito dopo Don Antonio Mazzi, quindi calo nella parte finale del programma durante i saluti. In contemporanea però la tappa del Tour de France su Rai2 sta per terminare ed ecco che la relativa curva rossa sale fino a toccare la linea del 15% di share e la curva blu di Rai1.

Intanto la curva arancione di Canale 5 si ferma al terzo posto con la replica della fiction L’isola di Pietro e la curva blu di Rai1 resta al comando sulla linea del 15% di share con il varietà Da noi a ruota libera. Senza rivali la sfida del preserale con Rai1 che si mette il cappotto con Reazione a catena e con la curva blu che arriva al 24% di share e con le curve di Rai3 con il Tg3 e i Tg Regionali e di Canale 5 con Caduta libera che si fermano nel corridoio che va dal 10 al 15% di share.