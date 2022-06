Analisi Auditel del mattino di lunedì 20 giugno 2022

Primi segnali di cambio di passo per TgUnomattina che nella mattinata di ieri riesce ad agguantare un concorrente interno (a queste situazioni in Rai non si capiranno mai) cioè la fascia curata dai Tg Regionali, ovvero Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, con le curve di Rai1 e di Rai3 che arrivano a toccarsi sulla linea del 15% di share. Da settimana prossima Buongiorno Italia e Buongiorno Regione andranno in ferie fino a settembre, quindi vedremo la reale portata della nuova fascia mattutina curata dal Tg1. In tutto questo la curva arancione di Canale 5 per ora prevale ancora con la Prima pagina del Tg5 nella corsia che va dal 15 al 20% di share, mentre la linea nera di Omnibus e Tg La7 supera di un soffio la soglia del 5% di share.

Eccoci dunque alla sfida dei Tg delle ore 8 e dopo aver perso nelle scorse settimane, ecco che il Tg1 la vince, toccando il 22% di share e con la curva del Tg5 che si ferma poco sotto. La curva verde di Agorà estate si ferma poco sopra la linea del 5% di share. Poi, dopo il Tg1 delle 8, la curva blu di Rai1 regge la concorrenza di Mattino 5, che poi diventa prima scelta sfondando il muro del 20% di share, con la curva blu di Unomattina estate che non regge il passo del competitor, scendendo fin verso la linea del 15% di share. Tutte le altre curve sono sostanzialmente schiacciate nei pressi della linea del 5% di share.

La curva arancione di Canale 5 consolida il suo primato con le repliche di Forum e con la curva blu di Rai1 che non riesce a tenere il passo con Camper, sorpassato dal Tg3 e da Studio aperto, quest’ultimo che tocca il 16% di share. Poi Camper strada facendo recupera qualcosa, con la sfida dei Tg delle 13 nel frattempo vinta dalla curva arancione del Tg5 che tocca il 25% di share, mentre il fu Tg2 delle 13 si ferma sulla linea del 15% di share. La curva blu poi del Tg1 delle 13:30 tocca la soglia del 25% di share.