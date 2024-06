Analisi Auditel del day time di sabato 8 giugno 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto del day time di ieri

Partiamo come sempre dalle ore 7 del mattino con la leadership della curva arancione della Prima pagina del Tg5 che arriva fin verso la soglia del 24% di share. La curva blu segue calante dal 10 al 15% di share, seguita dalla curva nera di Omnibus al 7% di share.

La sfida dei Tg delle ore 8 è vinta dalla curva arancione del Tg5 che tocca il 25% di share, con la curva blu del Tg1 che si ferma al 19%. In seguito vediamo la curva blu di Unomattina weekly al comando fra il 15 ed il 20% di share, seppur calante. Poi la curva di Rai1 resta davanti con Buongiorno benessere e Linea verde poco sopra la linea del 15% di share. Con la curva delle repliche di Forum che la supera di un soffio poi al 16%. La curva rossa di Rai2 con gli Europei di atletica leggera segue poco sopra la soglia del 10% di share.

La sfida dei Tg delle 13 è vinta dalla curva arancione del Tg5 che tocca il 24% di share, con la curva rossa del Tg2 che si ferma al 14%. La curva blu del Tg1 delle ore 13:30 fa meglio di tutti e tocca la soglia del 26% di share.

Nel pomeriggio cappotto della curva arancione di Canale 5 con il trenino delle soap sopra la linea del 20% di share, in leggero con le repliche di Verissimo al 19%, Segue la curva blu di Rai1 che a parte l’inizio al 14% con Linea blu, poi si appoggia per tutto il resto del pomeriggio sulla linea del 10% di share, in leggera crescita con Italia si.

La sfida del preserale è vinta dalla curva blu di Reazione a catena che parte al 15% di share, per poi chiudere in crescita al 24% di share. La curva arancione delle repliche di Caduta libera scorre sulla linea del 15% di share, subito seguita dalla curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali ferma sulla soglia dl 15%.