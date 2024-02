Analisi Auditel del day time di domenica 11 febbraio 2024

Partiamo con il nostro volo d’uccello nelle curve dello share minuto per minuto del day time di ieri dalla curva blu di Rai1 al comando con Unomattina in famiglia fra il 20 ed il 40% di share, seguita dalla curva della Prima pagina del Tg5 fra il 10 ed il 15% di share, quindi c’è la curva nera di Omnibus fin verso il 6% di share. Sfida dei Tg delle 8 vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 35% di share, ma con la curva arancione del Tg5 ferma al 15%.

L’analisi Auditel del mattino

Poi è la curva blu di Rai1 cala con Check up per poi risalire bene con la Santa Messa ed Angelus del Santo Padre, fino al 25% di Linea verde. Segue la curva arancione di Canale 5 che scorre poco sopra la linea del 15% di share, con la sfida dei Tg delle 13 vinta dalla curva arancione del Tg5 che si ferma al 20%, mentre la curva del Tg2 arriva al 15%. Meglio di tutti la curva blu del Tg1 delle 13:30 che arriva al 35% di share.

L’analisi Auditel del pomeriggio e l’exploit di Domenica in Sanremo

Nel pomeriggio exploit della curva blu di Domenica in Sanremo che domina per tutto il periodo scorrendo dapprima fin verso il 40% di share, con un picco del 45% fra le quattro e mezza e le cinque in coincidenza con il picco in valori assoluti. Poi si stabilizza sulla linea del 35% di share per tutto il resto della lunga puntata in diretta dal teatro Ariston di Sanremo. Picco in valori assoluti alle ore 16:39 con 6.358.282 telespettatori durante l’esibizione della vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango. La puntata sanremese più vista di sempre di Domenica in per Mara Venier.

Canale 5 segue con Amici e Verissimo

La curva di Canale 5 prima con Amici scorre poco sopra la linea del 15% di share, poi in calo fin verso l 10% con Verissimo ed in crescita con Avanti in altro al 19%. La curva del Tg3 e dei Tg Regionali scorre poco sopra la soglia del 10% di share.