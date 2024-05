Analisi Auditel del day time di lunedì 27 maggio 2024

Partiamo dalle 7 del mattino con la curva arancione della Prima pagina del Tg5 al comando nella corsia che va dal 15 al 20% di share. Seguono nel corridoio che va dal 10 al 15% di share le curve di Buongiorno Italia e Tg1 mattina. La curva nera di Ominibus scorre poco sopra la linea del 5% di share. La sfida dei Tg delle ore 8 è vinta dalla curva arancione del Tg5 che tocca il 24% di share, con la curv blu del Tg1 poco sopra la soglia del 20%. La curva verde di Agorà si posiziona poco sopra la soglia del 5%.

L’analisi Auditel del mattino

In seguito troviamo un testa a testa fra le curve di Unomattina e Mattino 5 nei pressi della linea del 20% di share, soglia mantenuta da Storie italiane. La curva rossa di Radio 2 Social club tocca il 9% di share. Poi è la curva arancione di Forum a primeggiare sulla linea del 20%, con la linea blu di E’ sempre mezzogiorno che si appoggia sulla soglia del 15% di share. La curva rossa di Rai2 con I fatti vostri arriva all’11% di share. La sfida dei Tg delle 13 vede la curva arancione del Tg5 ch tocca il 23% e quella del Tg2 il 14%, con quella blu del Tg1 delle 13:30 che fa meglio di entrambe toccando il 25% di share.

L’analisi Auditel del pomeriggio

Si passa al pomeriggio con la curva arancione di Canale 5 in testa fin verso il 22% con Beautiful e con la curva verde dei Tg Regionali diffusi da Rai3 al 20%. La curva del varietà La volta buona che si porta dal 13% iniziale al 17%, per poi lasciare la linea alle repliche del Paradiso delle signore che arriva al 12%. La curva gialla dello Sportello di Forum tocca il 10% di share piazzandosi al terzo posto, sopra Ore 14. Calo poi della curva di Canale 5 con Endless love e crescita con La promessa e nuovo calo con Pomeriggio 5 che scende fin sotto la linea del 15% di share, toccata dalla curva verde di Geo che arriva al 10%. La curva blu di Vita in diretta è come sempre nettamente leader di fascia raggiungendo un picco del 25% di share e poi appoggiandosi sulla linea del 20%

La sfida dei preserali

La sfida del preserale è sempre vinta dalla curva blu de L’eredità che arriva al 28%, con la curva della Ruota della fortuna che si ferma al 22%. Abbiamo poi la curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali che tocca il 14% di share.