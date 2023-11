In onda stasera su Canale 5 l’atteso one man show del comico pugliese tratto dal suo spettacolo teatrale.

Stasera va in onda in prime time su Canale 5 quello che si può considerare l’evento dell’ammiraglia del Biscione: stiamo parlando di Amore + Iva ’23, lo spettacolo di Checco Zalone che ha portato nei teatri con una tournée che ha registrato il tutto esaurito ovunque.

Il comico, esploso a Zelig tanti anni fa, è peraltro molto restio ad apparire in televisione. Le sue ospitate si possono contare sulle dita di una mano e costituiscono esse stesse un evento. Nel 2017 ha cantato Pino Daniele in Music di Paolo Bonolis, nel 2021 ha affiancato Stefano Bollani e Valentina Cenni in una puntata di Via dei Matti n. 0, mentre l’anno scorso ha illuminato la seconda puntata del Festival di Sanremo di Amadeus.

In quest’ultima occasione lo showman pugliese è stato protagonista di tre sketch: nella prima ha portato se stesso, leggendo una fiaba LGBT che riguardava una principessa transgender calabrese. Una gag non particolarmente azzeccata, che ricordava alcune canzoni del primo repertorio del comico. Molto più divertenti i successivi due momenti. Dapprima con il personaggio dell’inesistente rapper Ragadi e la canzone Poco ricco, poi la trasformazione in Oronzo Carrisi, presunto cugino di Al Bano e virologo già nostalgico della pandemia quando sarebbe finita (l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la fine dell’emergenza il 5 maggio 2023).

Insieme al comico, sul palco, quattro musicisti. Antonio Iammarino, alle tastiere; Felice Di Turi, alla batteria; Egidio Maggio, alla chitarra; Pierpaolo Giandomenico al basso e tre performer Alice Grasso; Kristyna Kachtikova; Maurizio Bousso. Amore + IVA ’23 porta la firma di Luca Medici, Sergio Rubino e Antonio Iammarino, ed ha la produzione di Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta. Lo spettacolo ha toccato 17 regioni e 38 città italiane: tra queste, 21 date a Milano, al Teatro degli Arcimboldi (50mila spettatori); 14 a Roma, al Teatro Brancaccio (25mila spettatori); 2 a Verona, all’Arena (oltre 20mila spettatori). Lo show ha oltrepassato anche i confini nazionali con tre date in Svizzera. In tutto 111 repliche, tutte esaurite, con 350mila biglietti venduti. Dove vederlo in tv e in streaming Il one man show del comico di Capurso va in onda alle 21.2o su Canale 5, subito dopo Striscia la Notizia. Lo spettacolo è disponibile in livestreaming anche su Mediaset Infinity.