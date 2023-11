Amore alla prova: chi sono le 4 coppie?

‘Amore alla prova – La crisi del settimo anno’ è il nuovo esperimento sociale, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, in onda da mercoledì 15 novembre alle 21.20 su Real Time (canale 31). Alla guida del programma Giulia De Lellis, al suo fianco lo psicologo Matteo Radavelli, esperto in relazioni e terapia di coppia.

Lo show – composto da 4 puntate – coinvolge 4 coppie in crisi che scelgono di prendere parte ad un esperimento d’amore senza precedenti, ovvero scambiarsi i partner tra loro. Ogni coniuge avrà, infatti, la possibilità di vivere per 14 giorni con un nuovo partner con cui affronterà una vera e propria convivenza. Le nuove coppie avranno così modo di affrontare la vita con un compagno diverso, con caratteristiche che mancano al partner attuale, in modo da vedere il rapporto di coppia sotto un altro punto di vista e porsi domande quali: il/la mio/mia partner era la mia anima gemella, lo è ancora? Voglio scegliere un’altra strada e vivere con un partner, più simile a quello con cui sto vivendo questo esperimento?

Giulia De Lellis li seguirà passo dopo passo raccontando le loro vicissitudini. Il dottor Radavelli e i partecipanti sceglieranno le attività da compiere e, durante tutta la durata dell’esperimento, le coppie di coniugi ‘reali’ non potranno sentirsi né confrontarsi. Solamente alla fine di queste settimane di convivenza forzata, le coppie si troveranno di fronte alla scelta finale: continuare la propria storia oppure separarsi definitivamente alla ricerca di una rinnovata felicità?

Chi sono Monia Elhalfane e Ugo Sorrentino di Amore alla prova?

MONIA ELKHALFANE

33 anni

casalinga

UGO SORRENTINO

47 anni

farmacista

Monia e Ugo si sono conosciuti otto anni fa. Lui era il proprietario della farmacia del quartiere e Monia era una sua cliente. È stato il classico colpo di fulmine, una passione fulminante e intensa, con l’idea di costruire subito una famiglia insieme. Avevano già un figlio ciascuno da precedenti relazioni e insieme, di lì a poco, hanno avuto una terza figlia, Diamante. All’inizio il rapporto è stato veramente esplosivo, ma pian piano la gestione delle dinamiche di una famiglia allargata e i differenti approcci genitoriali li hanno messi in crisi. Monia lamenta il fatto che Ugo è troppo “mammo”, invade i suoi spazi e non le consente di esprimere come vorrebbe la sua vocazione materna. Si sente cioè oscurata e detronizzata. Ugo, a sua volta, lamenta il fatto che Monia si comporta da bambina piccola, costringendolo ad assumere un innaturale atteggiamento paterno nei suoi confronti. Da un lato, cioè, Monia vorrebbe che lui fosse meno presente, dall’altro lo cerca continuamente per avere supporto. Le continue discussioni li hanno portati ad allontanarsi sempre più, anche fisicamente fino a depositare in tribunale un accordo consensuale di separazione rispetto alla gestione dei figli. Hanno praticamente vissuto da separati in casa per un paio di mesi e quello, per Ugo, è stato il periodo più brutto della sua vita. Pian piano però si sono resi conto che volevano salvare la famiglia e sono tornati insieme, soprattutto per i figli, ma i problemi non sono finiti. Sia fisicamente sia mentalmente sono ancora poco concentrati sulla coppia e troppo concentrati sul loro ruolo genitoriale. Vorrebbero tanto trovare un equilibrio e mantenerlo una volta per tutte. Sanno però, che il loro esperimento potrebbe essere destinato a fallire e alla fine potrebbero anche lasciarsi. Ma, se la posta in gioco è il raggiungimento della felicità, sono disposti a correre, dicono, qualsiasi rischio.

Chi sono Lorena Melchionna ed Emanuele Troiano di Amore alla prova?

LORENA MELCHIONNA

38 anni

gestisce una casa vacanze

EMANUELE (LELE) TROIANO

46 anni

gestore pizzeria e insegnante karatè

Lorena e Lele si sono conosciuti 18 anni fa in un locale di salsa cubana. Sono sposati e hanno un figlio di 13 anni. Lorena è una ragazza un po’ folle, allegra, spensierata e molto gelosa. Lele è un eterno Peter Pan, molto sportivo, ama il surf gli amici e vivere come fosse un eterno ragazzino. Le prime fasi della loro relazione sono state segnate dal fuoco e dalla passione, poi con la gravidanza, l’equilibrio della coppia si è notevolmente incrinato. Lorena si è sentita molto sola e abbandonata poiché Lele era sempre più lontano e sfuggente. L’estrema gelosia di Lorena, la sua mania di controllo e la difficoltà di Lele di farsi carico del ruolo paterno, hanno compromesso notevolmente l’armonia della coppia, portandoli a litigare per qualsiasi cosa. A questo punto Lorena, anche per un estremo bisogno di attenzioni e per riempire il vuoto lasciato da Lele, lo tradisce baciando un amico, facendo così traballare una stabilità di coppia già molto precaria. Dopo questo episodio si sono separati per un anno e mezzo pur continuando a frequentarsi sporadicamente e a fare l’amore: la passione tra loro è forse l’unico ingrediente che non è mai mancato. Ed è proprio la forza della passione carnale che li ha fatti ritornare insieme. Eppure, da quando hanno deciso di riprovarci, la loro vita si è riempita di incomprensioni e inutili sofferenze. Non sono più riusciti a lasciarsi le cose alle spalle e si sono trascinati gli errori del passato, riversandoli su un presente sempre più cupo. Lele soffre ancora l’estrema mania di controllo e la gelosia di Lorena, che vorrebbe gestirlo come padre e come marito. Entrambi riconoscono di avere molti problemi da risolvere, ma al tempo stesso di provare l’uno per l’altra un amore e una passione fuori dal comune.

Chi sono Jenifer Gomes e Tommaso Ciuffi di Amore alla prova?

JENIFER GOMES

31 anni

Proprietaria di un negozio abbigliamento

TOMMASO CIUFFI

29 anni

istruttore e pilota di rally

Si sono fidanzati sui banchi di scuola quando avevano 15 anni e sono praticamente cresciuti insieme. Per Jeniffer, Tommaso è sempre stato il punto di riferimento chiave della sua vita. Per Tommaso, invece, le cose sono sempre state un pò più sfumate: maschio alpha e decisionista che ha sempre tradito. Il primo tradimento è avvenuto nel 2017 con una donna più grande, una relazione parallela che è durata due anni. È stato uno choc per Jeniffer scoprire questa doppia vita di quel ragazzo a cui finora aveva dato tutta se stessa. Questo tradimento ha fatto traballare inizialmente tutte le sue certezze, anche se con il tempo, è riuscita a perdonarlo, o forse così ha creduto, fino a ricevere, nel 2019, la proposta di matrimonio Pochi mesi dopo, però, il tracollo: Jeniffer scopre l’ennesimo tradimento e stavolta la sua delusione è totale ed esce di casa per qualche tempo. Ma il potere di convincimento di Tommaso, e l’amore che comunque lei prova per lui, l’hanno fatta ritornare sui suoi passi. Jeniffer sente però che si è rotto qualcosa. Non è più così sicura che lui sia la persona giusta. Gli chiede perciò, con una determinazione che mai aveva avuto prima, di dimostrarle di essere veramente cambiato, gli chiede una prova. È con questo spirito, con lacerazione, che Jeniffer partecipa a questo esperimento: vuole capire se sia il caso di sposarlo oppure di abbandonarlo per sempre. Tommaso, dal canto suo, in questo periodo, appare più presente che mai, cerca di non farle mancare nessuna attenzione. “Vorrei che lei fosse la mamma dei miei figli”, dice. C’è da fidarsi? Si chiede lei. È veramente cambiato?

Chi è Valentina Martini e Massimiliano Abagnale di Amore alla prova?

VALENTINA MARTINI

30 anni

proprietaria di 2 negozi

MASSIMILIANO ABAGNALE

31 anni

Indossatore e speaker radiofonico

Valentina e Massimiliano stanno insieme da sette anni e sperano di arrivare all’ottavo. Non è stato amore a prima vista ma un rapporto di amicizia che, passo dopo passo, si è trasformato in qualcosa di più grande. Massimiliano ama profondamente Valentina ma si sente asfissiato dalle continue e inutili discussioni e scenate dovute alla gelosia di Valentina. È proprio questo il problema principale che denuncia Massimiliano, quasi si sentisse perennemente sovrastato dal carattere forte della sua compagna e non riuscisse mai a dire la sua. All’inizio finiva sempre per raccontare bugie bianche per non farla arrabbiare, per non scatenare reazioni eccessive. Nell’ultimo periodo, però, le cose sono cambiate e hanno deciso di dirsi tutto in faccia. Valentina, pur essendo molto innamorata di Max non tollera il fatto che lui sia sempre gentile e disponibile con tutti. La sua grande gelosia, figlia probabilmente della sua insicurezza, del suo sentirsi forse meno bella del suo compagno, la portano a consumarsi e distruggersi quotidianamente nel suo tormento. Massimiliano si augura di uscire dal programma con la certezza di voler costruire una famiglia con Valentina. A volte ha paura che siano “due pezzi di puzzle diversi, che cercano di incastrarsi a tutti i costi”