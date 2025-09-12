Amici, tutto pronto: quando inizia, i Prof, la nuova classe di allievi. Novità e addii

Il talent di Maria De Filippi sta per tornare: nuove sfide, un cambio tra i professori e possibili ritorni tra gli allievi più amati.

Ormai l’attesa per l’inizio della nuova stagione di Amici è agli sgoccioli: tutto è pronto per la prima puntata che darà il via all’avventura dei nuovi talenti emergenti della musica e della danza. L’appuntamento con il debutto è fissato per domenica 21 settembre, data in cui verrà trasmesso lo speciale inaugurale dedicato alla formazione della classe.

Come ogni anno i fan dell’ ultra decennale trasmissione, trampolino di lancio, tra gli altri di Stefano De Martino, Emma Marrone e Annalisa, non vedono l’ora di scoprire chi riuscirà a conquistare una delle ambite maglie da titolare, simbolo dell’ingresso ufficiale nella scuola più famosa d’Italia. A decidere saranno, come da tradizione, i professori: sei volti noti del programma chiamati a scegliere, tra centinaia di aspiranti, i giovani che animeranno le puntate pomeridiane e, per i più talentuosi, il serale.

Non mancano però le domande e le curiosità che rendono ogni inizio stagione un piccolo evento televisivo. Chi saranno i nuovi protagonisti? Quali conferme ci saranno tra i docenti? E soprattutto, quali sorprese riserverà Maria De Filippi in questa venticinquesima edizione, simbolo di un traguardo importante nella storia del format?

La registrazione e il debutto in tv

Amici si sa, si divide in due parti: l’inizio e poi, la fase più intensa, il Serale. Prima della messa in onda, l’avvio della stagione passerà da una registrazione prevista per giovedì 18 settembre. In quell’occasione, Maria guiderà il primo incontro tra professori e aspiranti allievi, all’insegna di quella carica emotiva che contraddistingue la fase iniziale. Tre giorni dopo, domenica 21, lo speciale sarà trasmesso in tv, dando ufficialmente il via al percorso della nuova classe 2025/26.

Come di consueto, il primo appuntamento sarà dedicato alla distribuzione delle maglie: gli aspiranti ballerini e cantanti si esibiranno davanti ai docenti delle rispettive categorie e scopriranno se qualcuno di loro è disposto a scommettere sul loro talento. Nel caso di più professori interessati, la scelta finale passerà nelle mani del candidato, che deciderà a quale tutor affidarsi.

La classe docenti è da sempre uno degli elementi più discussi e attesi dal pubblico. Se alcuni volti storici dovrebbero essere riconfermati, non mancano indiscrezioni su possibili addii e nuovi ingressi. Deborah Lettieri non dovrebbe tornare dietro la cattedra di danza, dopo aver sostituito Raimondo Todaro nella passata stagione. Al suo posto potrebbe rientrare una figura amatissima dal pubblico, Veronica Peparini, che dal 2013 al 2022 ha contribuito a plasmare il talento di molti ballerini con il suo stile inconfondibile.

Per il resto, la squadra rimane compatta. A guidare i giovani cantanti ci saranno ancora Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, un trio che finora ha saputo regalare momenti di confronto acceso ma anche grandi intuizioni. Sul fronte danza, riconfermati Alessandra Celentano, con la sua rigorosa visione tecnica, ed Emanuel Lo, apprezzato per l’approccio moderno e innovativo. La dinamica interna tra i docenti, con i loro giudizi spesso opposti e le inevitabili divergenze di vedute, rappresenta infatti uno degli ingredienti che hanno reso Amici un programma longevo e sempre attuale.

Da segnalare, inoltre, il possibile ritorno di Giuliano Peparini come direttore artistico del serale: una presenza che, se confermata, segnerebbe un vero e proprio “ritorno alle origini”, riportando in scena lo stile che ha caratterizzato alcune delle edizioni più amate di Amici. Il debutto, da tradizione, vede il ritorno sul palco del vincitore della passata edizione. Quest’anno toccherà a Daniele, il ballerino che ha conquistato pubblico e critica lo scorso maggio, aprire ufficialmente le danze. Accanto a lui, potrebbero alternarsi alcuni ex allievi oggi affermati, pronti a dare il loro supporto ai nuovi arrivati.

Non è escluso che tra gli ospiti possano esserci Annalisa, ormai star della musica italiana, o Sarah, giovane promessa che sta lanciando un nuovo progetto discografico. C’è attesa anche per un possibile rientro di Angelina Mango, tornata a esibirsi dal vivo dopo un periodo di pausa, che rappresenterebbe un momento particolarmente emozionante per i fan.