Amici, Stash diventerà padre per la seconda volta

Stash, frontman dei The Kolors e giudice della ventunesima edizione del serale di Amici, diventerà padre per la seconda volta.

Il cantante e chitarrista 34enne ha condiviso, sui social, una foto ritraente una chitarra e un’immagine dell’ecografia tra le corde dello strumento:

E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!

Antonio “Stash” Fiordispino è già papà di Grace, nata il 3 dicembre 2020, la prima figlia che ha avuto dalla fidanzata, la modella, influencer e giornalista Giulia Belmonte. Di seguito, il post su Instagram pubblicato all’epoca:

È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento.

Stash: la carriera televisiva ad Amici

Dopo aver vinto la quattordicesima edizione del talent show ideato da Maria De Filippi con i The Kolors e dopo aver conquistato le classifiche con il loro primo album, Out, Stash ha più volte partecipato ad Amici, sia nel ruolo di professore che in quello di giudice.

Nella diciottesima e nella diciannovesima edizione di Amici, il cantante e musicista campano ha ricoperto il ruolo di professore, ovviamente nella commissione canto, insieme a Rudy Zerbi e Alex Britti nel 2019 e insieme a Zerbi e Anna Pettinelli, l’anno successivo.

Nelle ultime due edizioni del serale, Stash è uno dei tre giudici chiamati a valutare le esibizioni dei cantanti e ballerini. Gli altri due giudici sono Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Nell’ultimo serale di quest’edizione, Stash è stato sostituito da Sabrina Ferilli dopo essere risultato positivo al COVID-19.