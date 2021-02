Oggi, sabato 20 febbraio 2021, andrà in onda l’undicesimo speciale del sabato di questa fase iniziale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, dalle ore 14:10, giunto alla ventesima edizione.

All’interno del programma come sempre gli allievi avranno il compito di impegnarsi e dimostrare di meritare il proprio banco.

Vi anticipiamo alcuni dettagli della puntata a partire dagli ospiti: saranno presenti in studio la vocal coach Emanuela Cortesi (che cura anche le lezioni degli allievi) per cantare il suo nuovo inedito e il tenore Alberto Urso – che proprio ad Amici si è fatto conoscere – per cantare il suo brano Amarsi è un miracolo.

La puntata è stata registrata ieri, venerdì 19 febbraio 2021 ed è per questo che alcune delle anticipazioni sono già online su Soundsblog.

Di seguito (per chi vorrà) leggerete quello che è successo nell’appuntamento con il talent show di Canale 5 secondo quanto riportato dal sito Il vicolo delle news, ma se non volete sapere nulla per godervi la trasmissione senza spoiler, vi consigliamo di non continuare nella lettura di questo articolo!

***

Tancredi ha cantato Las Vegas, brano al primo posto dal voto delle radio e Arisa gli conferma la maglia

Nella classifica, secondo è Deddy, terzo pari Sangiovanni ed Enula. Raffaele ultimo.

Raffaele canta un nuovo singolo intitolato Tasto Reset ma viene nuovamente criticato da Zerbi

Confermata la maglia a Gaia

Si svolge la sfida tra Leonardo e Sergio. A giudicare è Charlie Rapino che premia Leonardo.

Aka7even canta l’inedito Mi manchi ricevendo l’applauso del pubblico e dei professori

Deddy, dopo uno scherzo, canta un nuovo inedito che si chiama Ancora in due.

Inedito anche per Esa (maglia confermata)

Sangiovanni canta l’inedito Tutta la notte