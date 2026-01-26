Amici, perché le puntate sono state ridotte: cosa succede al programma

Grandi manovre dalle parti della Fascino PTG. Maria De Filippi è impegnata a mettere a punto la nuova stagione televisiva. Il successo di C’è Posta Per Te non è la sola certezza che porta la sua firma. Uno dei volti di punta di Mediaset che, però, non si fa bastare la conduzione: da qualche anno De Filippi è anche sinonimo di scrittura e produzione.

Lo conferma, tra le altre cose, anche il successo estivo di Temptation Island. Il quale è stato lanciato persino in una sorta di versione autunnale, ma il vero e proprio bottino di ascolti lo fa con l’aiuto del sol leone. In attesa dell’estate, tuttavia, c’è la primavera da programmare. Il mese di marzo vuol dire televisivamente, per Mediaset, soltanto una cosa: il serale di Amici, talent show che negli anni ha lanciato tante promesse – diventate certezze e punti fermi – della musica italiana.

Amici, cambia la durata del daytime

Il 2026 non farà eccezione, gli allievi si stanno preparando in un percorso lunghissimo che porterà all’esordio stagionale in prime time. Arrivare a questo, però, vuol dire anche prepararsi: un discorso che vale per gli allievi, ma anche e soprattutto per gli autori (tra cui Maria De Filippi) di un format che invecchia ma lo stato di salute – in termini di ascolti e gradimento – è sempre ottimo. Tornando, quindi, alla stretta attualità il daytime di Amici (alla domenica) finirà prima. Andrà in onda a partire dalle 14.00 per chiudere alle 15.30.

Verissimo partirà con mezz’ora di anticipo. L’esperimento è già stato messo in atto nelle scorse settimane. Lo aveva riportato Fanpage, doveva essere soltanto una prova. Gli ascolti, invece, hanno determinato che il cambio si può fare e non inficia nel rendimento di entrambe le trasmissioni. Anzi, sarà l’occasione di rinnovare anche in termini di strategia. Il motivo fondamentale è uno: la preparazione del serale di Amici ha bisogno di meccanismi e strategie che non includono solo la diretta.

Cosa succede la domenica pomeriggio

Preparazione che andrà a occupare la porzione di pomeriggio guadagnata dalla chiusura anticipata della puntata. Un metodo che dovrebbe favorire i programmi dell’azienda di Cologno Monzese, nello specifico Verissimo, e garantire lo sviluppo della versione serale di un altro titolo di punta. La giuria dovrebbe cambiare rispetto al recente passato: le indiscrezioni parlano di Alessandro Cattelan al posto di Amadeus, il quale ha ben figurato nella scorsa edizione.

Stavolta, però, dovrebbe esserci spazio per l’ex conduttore di XFactor che sarebbe pronto per fare il proprio debutto alla corte di Pier Silvio Berlusconi dopo qualche sporadica apparizione a Tu Sì Que Vales. In occasione della LypSinc Battle. La trasmissione, dunque, prevede qualche cambiamento strutturale e relativo allo staff ma c’è bisogno di nuove tempistiche da appurare e programmare per arrivare pronti a marzo. Il conto alla rovescia verso il serale di Amici è cominciato.