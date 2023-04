Nella giornata di Pasqua, Raiuno propone un film italiano già uscito al cinema ed ora in prima tv su una storia realmente accaduta al giovane protagonista. Amici per la pelle è una storia di forza, speranza e generosità che permette di guardare al futuro, senza dimenticare qualche sorriso. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Amici per la pelle, quando in onda?

Il film va in onda su Raiuno la sera di Pasqua, domenica 9 aprile 2023, alle 21:25. Il film è già uscito nelle sale cinematografiche nell’autunno 2022.

Amici per la pelle, la trama

Filippo (Filippi Laganà) è un ventenne pieno di vita e di progetti per il futuro. La sua vita cambia quando, nel corso di una vacanza negli Stati Uniti, viene colto da forti dolori addominali che lo obbligano a rientrare subito in Italia. Viene ricoverato d'urgenza e il responso dei medici non lascia dubbi: è necessario un trapianto di fegato.

Questo è l’inizio di un’odissea che porterà Filippo a prendere decisioni importanti e a mettere da parte le sue passioni. Ma, grazie alla sua voglia di vivere e al profondo legame con i genitori, riesce ad affrontare con il sorriso questa difficile situazione. Superata la tempesta, Filippo riprende in mano la sua vita. Una vita nuova, regalata da qualcuno che non conoscerà mai ma che, nonostante ciò, sarà per sempre il suo migliore amico. Un amico per la pelle!

Amici per la pelle, quante puntate sono?

In realtà, la produzione è un film, quindi composto da una sola puntata della durata di 81 minuti ed in onda in un’unica serata, quella del 9 aprile.

Amici per la pelle, il cast

A guidare il cast del film c’è Filippo Laganà, figlio di Rodolfo, la cui vera storia ha ispirato la pellicola, di cui ha firmato anche il soggetto.

Filippo Laganà è Filippo Lamberti, il protagonista;

Massimo Ghini è Giovanni Lamberti, il padre di Filippo;

Nancy Brilli è la madre di Filippo;

Carolina Gonnelli è Valentina;

Milena Miconi è la zia di Filippo;

Giampiero Ingrassia è un agente;

Gianfranco Iannuzzo è un dottore;

Riccardo Graziosi è Hussai;

Alessandra Relmi è Francesca;

Claudio Pallottini è un aiuto cuoco;

Claudia Portale è la ragazza del ristorante Borderò;

Leonardo Ghini è il cameriere del ristorante Borderò;

Francesco Galzio è Filippo da piccolo;

Sara Corrado è una bambina;

Giulio Di Leo è un bambino.

Amici per la pelle, regista e sceneggiatore

Il film è stato diretto da Pierluigi Di Lallo, che ha anche scritto la sceneggiatura. Il soggetto, invece, è dello stesso Laganà. A produrre Digilife Movie con Rai Cinema, in associazione con Mompracem.

Amici per la pelle, la storia vera

Il film racconta la storia vera di Filippo Laganà, che è anche interprete del protagonista. Qualche anno fa, mentre era in vacanza a New York con madre e fidanzata, si è sentito poco bene ed è dovuto rientrare subito in Italia. Qui gli è stata diagnosticata la sindrome di Wilson, con necessità di trapianto di fegato. Filippo è stato in ospedale un anno e mezzo, circodato dall’affetto di parenti ed amici. Pochi mesi dopo l’intervento, ha raccontato la sua storia ad I Fatti Vostri. Da lì è nata l’idea di farne un film, che la Rai ha accettato e prodotto.

Amici per la pelle, dov’è stato girato?

La location principale del film è Roma, ma le scene ambientate nell’aeroporto di New York sono in realtà state girate all’aeroporto d’Abruzzo, a Pescara.

Amici per la pelle su RaiPlay

È possibile vedere Amici per la pelle, oltre che durante la messa in onda su Raiuno, anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.