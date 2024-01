Amici, Luca Jurman replica alla produzione: “Non ho chiesto di tornare ma di poter parlare con Maria De Filippi” (video)

Prosegue, il botta e risposta, a distanza, tra la produzione di ‘Amici’ e Luca Jurman. In due video, molto corposi, affidati al suo profilo Instagram ufficiale, il musicista ed ex insegnante della scuola di Maria De Filippi, ha voluto fare alcune precisazioni sui punti toccati dalla produttrice, Paola Di Gesu che non gli sono andati proprio giù:

“Intanto sono anni che io non critico semplicemente questo programma, ma di fatto vado contro un sistema. Non cerco visibilità, non faccio televisione, se avessi cercato visibilità avrei agito diversamente. Io non ho chiesto centinaia di volte di tornare, ho chiesto di poter parlare con Maria De Filippi per cinque minuti. L’ho fatto tante volte proprio per come me ne andai, senza riuscire a chiarire le motivazioni e quello che era stato fatto nei miei confronti. Avrei voluto chiarire i punti con lei e basta. Se poi da lì fosse tornata la possibilità di collaborare è altra cosa, ma quando ho capito che non ci sarebbe stata più possibilità di dialogo, che il sistema non sarebbe cambiato, allora ho deciso di muovermi in autonomia. Perché il sistema va cambiato, che ci sia Paola Di Gesu o chi per lei. Oggi la musica è diventata solo numeri e certi programmi alimentano questa idea”.

La replica di Luca Jurman alla produzione di Amici

L’ex protagonista del talent show di Canale 5 ribadisce di aver cercato un unico contatto per poter avere un confronto civile e costruttivo con Maria De Filippi:

“Io non ho chiamato la redazione, ho il mio lavoro, la mia scuola, non è andata così. Se io dovessi tornare in quel programma alle condizioni di oggi, non mi interesserebbe minimamente. L’ultimo messaggio in cui richiedo un incontro risale forse al 2021 e resta incentrato su una richiesta di incontro con Maria, magari anche per mandarci a quel paese”

Jurman, nella seconda parte della clip, è fermamente convinto del fatto che non ha fatto carte false per rientrare nel programma:

“Queste sono illazioni. L’ambita meta per me quale dovrebbe essere? A me di Amici non frega nulla e sicuramente in un ambiente così dove non c’è meritocrazia a me non interessa stare. Io ho il diritto di criticare quello che fate come ce l’hanno in tanti. Ma con chi credete di parlare? Mi avete preso per un bambino di 15 anni?”

Ci sarà una controreplica o il tanto atteso incontro chiarificatore?