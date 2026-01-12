Amici, la Pettinelli elimina Flavia: la reazione dell’allieva

Nel corso della puntata di Amici di domenica 11 gennaio, ad accendere una discussione in studio – e sul web – è stata l’eliminazione di Flavia. Una decisione che è stata presa da Anna Pettinelli e assecondata da Lorella Cuccarini, contro la volontà di Rudy Zerbi. Anche gli altri allievi della scuola – tra cui Plasma – si sono mostrati contrariati dalla scelta degli insegnanti di mettere fine al percorso della giovane cantante nel programma di Canale 5.

Anna Pettinelli elimina Flavia

L’insegnante di canto è stata piuttosto chiara e ha fatto sapere di aver deciso di eliminare Flavia dalla scuola di Amici, anche se in tre questi tre mesi le è stata comunque data l’opportunità di provare a crescere e impegnarsi. Pettinelli ha quindi ritenuto che, da parte dell’allieva, non ci sia stato un cambiamento importante in lei. “Sei intonata, sai cantare, ma sei trasparente, sei vuota“, ha ammesso la sua docente. Maria De Filippi le ha a quel punto chiesto se sia decisa a eliminarla ma ha ricevuto una risposta affermativa. La ragazza, dal canto suo, ha dichiarato di ritenere ingiusta la sua eliminazione e, a quel punto, è intervenuta Lorella Cuccarini.

“Ti è stata data l’opportunità in questi mesi di migliorare” – ha detto – “ma vieni qui e canti come tre mesi fa. Ti guardi intorno come se fossi la più brava qui dentro, ma evidentemente non è così. Probabilmente non ti sei messa davvero in discussione. Te lo dico per esperienza, perché anche io ho iniziato molto giovane, bisogna soffermarsi a capire dove si sbaglia, e questo vale per tutti, altrimenti non si va da nessuna parte. Lo dico anche per il futuro, fuori di qui”.

Flavia ha così detto la sua, affermando di non pensare di non essere umile. “Io non capisco, veramente” – ha replicato – “Non sarà questa cosa a fermare una passione che ho da quando avevo due anni, per mostrare tutte le emozioni che provo mentre canto“. Nella discussione è intervenuto proprio Plasma, allievo di Amici che avrebbe iniziato una conoscenza con la sua coinquilina Flavia. Il cantante si è quindi rivolto ai professori e ha detto: “Io vorrei dire una cosa, credo che qui, parlando di mettersi in discussione, forse anche voi professori dovreste farlo, non avete capito niente di Flavia”. E ancora: “È una perdita dal punto di vista personale e anche artistico“. Pettinelli ha infine concluso: “È un pensiero di Plasma, come io ho il mio e ritengo che Flavia non sia pronta per andare avanti“.