Amici, intervista al vincitore Daniele Doria: “Ero incredulo, è stato inaspettato. Alessandra Celentano? Le sarò grato per sempre”

Daniele Doria ha vinto Amici 24. Una vittoria meritatissima per molti, che hanno tifato per lui sin dalla prima puntata. Il ballerino è cresciuto a stretto contatto con la danza, ancora oggi sua compagna di vita, e proprio grazie ad essa è riuscito a trionfare in uno studio televisivo che – capitanato da Maria De Filippi – riesce ogni anno a far emergere giovani talenti nel panorama artistico. Daniele ha 18 anni e il primo dei suoi sogni è stato già realizzato. A TvBlog racconta le sue sensazioni dopo aver alzato la coppa di Amici, ma anche i momenti vissuti nella Scuola d’Arte più famosa della tv. E sulla Maestra Alessandra Celentano dice: “Mi ha insegnato tanto in questi mesi e le sarò grato per sempre“.

Facciamo un passo indietro e torniamo al momento della tua vittoria. Sei al centro dello studio e Maria dice il tuo nome. Qual è stato il tuo primo pensiero? Com’è stato condividere la fine di questo percorso con TriGno?

La prima cosa che ho pensato quando Maria ha fatto il mio nome è stata “Ma sta accadendo davvero?”. Ero incredulo, per me è stato molto inaspettato perché faccio sempre fatica a credere nelle mie capacità. Condividere tutto ciò con Trigno è stato davvero emozionante; lui mi ha preso in braccio e lì ho sentito tutta la felicità e stima che prova nei miei confronti. Anche io ero ovviamente felicissimo per la sua vittoria di categoria.

Se non fossi stato tu a vincere Amici, chi avrebbe meritato la vittoria secondo te? Tifavi per qualcuno dei finalisti?

No, non ho una preferenza, per me poteva vincere davvero chiunque. Eravamo tutti molto bravi e a quel punto tutti noi potevamo giocarci la vittoria. Forse se fossi uscito, da fuori avrei tifato Alessia, ma semplicemente per il rapporto che abbiamo instaurato durante il percorso.

Con una maestra tosta come Alessandra Celentano, com’era il clima dietro le quinte? Ci sono stati scontri o momenti di tensione che il pubblico non ha visto?

II rapporto con la Maestra è stato davvero un rapporto allievo-insegnante. Non ci sono mai stati momenti di tensione che il pubblico non ha visto. Anzi, le poche volte in cui non eravamo d’accordo su qualcosa, sono state sempre visibili perché le sue erano critiche molto costruttive. La Maestra mi ha insegnato tanto in questi mesi e le sarò grato per sempre.

Durante la serata finale, ha colpito molto la tua performance con i tacchi a spillo. Come hai affrontato questa sfida? Ci sono state difficoltà?

Sì, durante la finale ho portato in scena una coreografia sui tacchi ed è stata una bella sfida perché non l’avevo mai fatto prima. Il fatto che fosse una cosa nuova mi ha spronato molto e sono stato contento di aver mostrato una parte di me che da casa non avevano mai visto. Con questa coreografia mi piaceva dimostrare ancora una volta la mia versatilità.

Tra i giudici del serale, c’è stato qualcuno che tu hai ritenuto ingiusto nelle scelte? Con chi hai invece stretto più rapporti?

Non ero sempre totalmente d’accordo con i loro pareri, ma poi mi rendevo conto che si trattava di pensieri personali. Non mi sono mai sentito meno rispetto alla persona che in quel momento prendeva il punto. Magari qualche punto in più me lo sarei dato (ride n.d.r.).

Sul rapporto con i giudici, posso dire che noi avevamo l’occasione di vederli e scambiare con loro due parole solamente durante la puntata e non c’è quindi stato un vero e proprio legame tra di noi. Solo con Elena D’Amario avevamo tutti un rapporto più stretto, dato che ci ha seguiti nel precorso all’interno della Scuola, durante il pomeridiano.

Sul web c’è stata la polemica sull’uscita di scena di Nicolò dal talent. In molti l’avrebbero voluto in finale. Tu cosa pensi a riguardo?

A me è dispiaciuto molto perché so che ha un grande talento, e mi piace come riesce a interpretare i brani. Mi sarebbe ovviamente piaciuto vederlo in finale con noi, ma quando c’è una gara è normale che accada questo. C’erano dei giudici competenti che valutavano le nostre esibizioni e sapevamo già che solo uno di noi avrebbe vinto.

Hai ottenuto una borsa di studio per la prestigiosa Ailey School. Quando partirai? Quali sono i tuoi progetti futuri?

Sì, durante la puntata mi sono state offerte delle opportunità tra cui una borsa di studio per la Ailey School di NewYork. Ovviamente sono molto contento, ma al momento non so quando partirò. In generale per altri progetti futuri sto ancora valutando; per adesso faccio passare ancora un po’ di tempo e accoglierò tutto quello che la vita mi riserverà.