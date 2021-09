Amici ha bisogno della sceneggiata social Celentano-Todaro?

Un programma così potente e performante sui social e tra il pubblico più giovane come Amici ha davvero bisogno di una cosa che somiglia ad una sceneggiata come quella che nelle ultime ore ha visto protagonisti sui social due rispettabili professionisti della danza come Alessandra Celentano e Raimondo Todaro?

Ho letto quest'estate l'intervista di @Raimondo_Todaro su @OGGI_online. Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché "la danza è una" e forse lo capirebbe 😀 Maria perché non prenderlo? @AmiciUfficiale #Amici21 — Alessandra Celentano (@Ale_Celentano) August 31, 2021

Lo scontato almeno quanto clamoroso passaggio di Raimondo Todaro da Ballando con le stelle ad Amici di Maria De Filippi ha bisogno di essere oggetto sui media di un racconto così telefonato o basterebbe annunciarlo con il low profile che ha fatto la fortuna professionale di Maria De Filippi?

Lo scambio social tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano è stato veramente spontaneo (la Maestra non aggiornava il suo account Twitter da nove mesi) o è stato funzionale al programma che partirà sabato 18 settembre?

Era così necessario apparecchiare già sui social (con tanto di retweet dell’account ufficiale di Amici) la dinamica della rivalità Celentano-Todaro che potrebbe, guarda caso, esplodere durante gli speciali del sabato del talent show di Canale 5?

Non esisteva un modo più contemporaneo e meno cringe per creare hype rispetto al dualismo Todaro-Celentano che prevedibilmente contribuirà al successo, almeno in termini di ascolti, della ‘scuola della musica’?

Domande che – temiamo – non troveranno risposte e che potrebbero sembrare retoriche a chi considera quanto andato in scena sui social nelle scorse ore un teatrino evitabile.

P.S. Per la cronaca, poco fa Milly Carlucci, attraverso l’Ansa, è tornata sul caso Raimondo Todaro. Laconica la dichiarazione: “È stato già detto tanto sui social, ha rilasciato interviste. Si va avanti“.