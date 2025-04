Amici, anticipazioni serale 26 aprile: Francesco ha un malore, cambia il regolamento

Si avvicina il prossimo serale di Amici 24, in onda sabato 26 aprile. Attimi di preoccupazione per Francesco. Novità nel regolamento.

Malgrado i funerali di papa Francesco, che avranno luogo sabato 26 aprile, Amici 24 dovrebbe svolgersi regolarmente. Il condizionale è obbligato alla luce della proclamazione del lutto nazionale e la relativa sospensione di tutti i programmi televisivi. Giunto alla fase del serale, il talent di Maria De Filippi si prepara per il sesto appuntamento.

Nel serale di sabato scorso, 19 aprile, sono uscite di scena Francesca (ballerina) e Senza Cri. La cantante pugliese è stata eliminata dopo il ballottaggio finale, concluso con la salvezza di Trigno e l’eliminazione di Senza Cri, subito confortata dalla conduttrice del programma e dalle dediche dei fan sui social. Dopo la doppia eliminazione, a questo punto sono otto i sopravvissuti ancora in gara e che, salvo variazioni di palinsesto, si sfideranno sabato 26 aprile (appuntamento alle 21:30 su Canale 5).

Nel frattempo c’è stato un forte momento di tensione per il ballerino Francesco, uno degli allievi rimasti in gara nel serale di Amici 24. Il giovane artista ha accusato un malore, dal quale fortunatamente si è ripreso rapidamente. In attesa del prossimo serale va registrata anche una novità a livello di regolamento.

Amici 24 verso il serale del 26 aprile: malore per Francesco, cambia il regolamento del programma

Durante una delle prove delle coreografie, il ballerino Francesco si è sentito male. Nel corso dei daytime di mercoledì 23 aprile sono sfilate le immagini che mostravano Francesco palesemente provato. «Sto tremando come non mai, mi sento strano», ha detto rivolgendosi ai compagni dopo la performance. Il giovane ballerino neoclassico si è seduto a fianco di Chiara, che gli ha prontamente offerto un asciugamano.

Il malessere è proseguito anche quando Francesco ha provato a riprendere fiato. Con voce affaticata ha spiegato: «Mi sento un po’ strano, ho un formicolio dappertutto. Anche mentre andavo a prendere l’acqua mi sentivo strano». Dopo essersi rifocillato e aver bevuto qualcosa, il ballerino pugliese si è ripreso. Con ogni probabilità il calo è dovuto allo stress e alla stanchezza accumulati in questi giorni.

In pochi giorni l’allievo di Amici ha dovuto imparare sei nuove coreografie. Un notevole carico che ha messo alla prova il fisico e la tenuta mentale di Francesco. Fortunatamente il ballerino ha potuto continuare normalmente la giornata di prove dopo aver recuperato le forze. Sul fronte della gara, intanto, va registrato un cambio di regolamento.

Francesco, Nicolò e Trigno, gli unici allievi rimasti delle squadre squadre Cuccarini-Lo e Pettinelli-Lettieri hanno chiesto alla produzione di poter unire le forze. La loro richiesta è stata accolta. È nata così una nuova squadra: i PettiLo. Le squadre dunque da tre passano a due. Nella prossima puntata del serale la sfida avrà luogo tra il nuovo team e la squadra dei “Zerbi-Cele” capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Francesco, chi è il ballerino di Amici che si è affaticato durante le prove

Si chiama Francesco Fasano l’allievo di Amici che ha avuto un malore nelle prove per il serale. È entrato nella scuola il 2 febbraio 2025. Il suo talento ha convinto Emanuel Lo a dargli la maglia rimasta vacante dopo l’abbandono per infortunio di Alessio. Francesco è un ballerino classico. È nato nel 2000 a Carovigno, in provincia di Brindisi. Prima di partecipare ad Amici ha ballato in giro per l’Europa (dalla Repubblica Ceca alla Germania).

Il giovane ballerino – ora entrato nel nuovo team PettiLo – si è formato al Centro Arte Danza di Brindisi (2009-2014). Nel 2018 si è diplomato in Svizzera presso il Ballettschule Theatertanz Basel. Il primo ingaggio ufficiale risale sempre allo stesso anno, in Germania all’Oldenburgisches Staatstheater, dove ha lavorato a fianco di autori del calibro di Martha Graham.

Tra 2021 e 2022 è diventato solista del corpo di ballo del Teatro Nazionale Moravo Silesiano di Ostrava (Repubblica Ceca). Sempre in terra ceca ha ricevuto diversi premi: il Premio Jantar (2022) e quello di Miglior Ballerino di Danza Contemporanea (2023). È anche direttore artistico dell’IMAGO-dance festival.