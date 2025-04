Amici, anticipazioni 19 aprile: ospiti in studio, eliminazione doppia. Chi dice addio alla scuola

Tra eliminati e ripescati, il Serale di Amici sta continuando nel migliore dei modi dividendosi in due scuole di pensiero. Sul web c’è infatti chi preferisce alcuni allievi, e chi ha invece optato per altri. Nel frattempo sta già circolando una voce che parla di chi potrebbe essere il vincitore di questa edizione. La domanda più ambita sarebbe stata fatta all’Intelligenza Artificiale, che avrebbe risposto senza alcuna esitazione. Pare che a vincere questa edizione del talent possa essere il cantante Jacopo Sol, che ha saputo stupire tutti con la sua sensibilità e che si è mostrato sin da subito maturo nonostante la giovane età. Tra l’altro, a colpire il pubblico è stata anche la sua vocalità. Di certo si tratta solo di una supposizione, anche perché a contendersi il primo posto del programma ci sono molti allievi pieni di talento e carisma.

Intanto sta per iniziare la nuova puntata di Amici, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 il 19 aprile. Stavolta ci sarà una doppia eliminazione.

Le anticipazioni di Amici: chi viene eliminato

La prima fase della quinta puntata di Amici vedrà sfidarsi le squadre Zerbi – Celentano e Pettinelli – Lettieri. In primis ci sarà l’esibizione di Alessia, che si scontrerà con Nicolò e poi con Trigno, andando a vincere entrambe le sfide. Il guanto di sfida Chiara – Francesca verrà invece annullato, perché il giudice Cristiano Malgioglio rivelerà di non voler scegliere tra le due allieve. A perdere sarà quindi la squadra PettiLetti, e Francesca finirà quindi al ballottaggio finale. Durante la seconda manche della gara, si scontreranno ZerbiCele con PettiLetti. Niccolò e Trigno duetteranno insieme ma perderanno entrambi contro Antonia, mentre Chiara perderà contro Nicolò, che uscirà sconfitto dalla sfida contro Jacopo Sol. A vincere sarà quindi la squadra ZerbiCele.

Trigno finirà al ballottaggio finale, ma ad essere eliminata sarà proprio Francesca, che riceverà però due proposte di lavoro molto interessanti. Durante la terza fase della serata, ci sarà invece la sfida CuccaLo – ZerbiCele. Alessia vincerà contro SenzaCri, Daniele batterà Francesco nel guanto di sfida stile hip hop commerciale, dopo una lite tra la prof Celentano ed Emanuel Lo. A vincere saranno gli ZerbiCele, e Senza Cri rischierà l’eliminazione. Il secondo eliminato della serata sarà infatti lei oppure Trigno. Il guanto di sfida tra prof sarà invece vinto – anche stavolta – da Anna Pettinelli.

Amici 19 aprile: chi sono gli ospiti

Secondo quanto detto dalle anticipazioni, il primo ospite in studio – nella serata di sabato 19 aprile 2025 – sarà la cantante Giordana Angi. La cantante ha infatti pubblicato il suo ultimo singolo Piano Piano, uscito lo scorso novembre, ed è quindi tornata ad Amici. L’artista ha partecipato – e vinto – all’edizione del talent del 2018. Per la parte dedicata alla comicità, non sarebbe invece – per il momento – previsto alcun ospite.