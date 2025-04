Amici, anticipazioni 12 aprile: eliminazione e ospiti della quarta puntata

Nei giorni scorsi è stata registrata la quarta puntata del serale di Amici, puntata che andrà in onda sabato 12 Aprile 2025. Diverse le anticipazioni diffuse in rete su quanto accaduto nello studio, non sono mancate le novità e alcuni colpi di scena. I giovani talenti sono divise in tre squadre capitanate dai coach che li hanno seguito nel corso dell’anno: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi schierano Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Alessia, Daniele e Chiara mentre Deborah Lettieri e Anna Pettinelli seguono Francesca, TrigNO e Nicolò; infine Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno nel loro team Francesco e Senza Cri.

Come da previsione la 24esima edizione di Amici si sta rivelando un successo. Consegue sempre dati d’ascolto rilevanti e riscuote ampi consensi dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Gli allievi che sono arrivati al serale sono tutti talentuosi e molto preparati e anche quelli che sono stati eliminati nelle scorse puntate hanno ricevuto ampi consensi dai fans e hanno ricevuto diverse offerte di lavoro. Nel corso delle sue edizioni Amici ha dato visibilità a diversi artisti: d’Alessandra Amoroso a Emma Marrone, ma anche Annalisa e Elodie, e i The Kolors. Questi solo alcuni.

Gli ex allievi oggi affermati sono davvero molti e tutti accreditati. Ma cos’è successo durante la quarta puntata di Amici? Superguidatv ha rivelato che gli ospiti della puntata saranno Sangiovanni, Franco 126, e i PanPers, noto due comico. Confermata la presenza della giuria composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Ci sono state più manche e diversi confronti: ecco qual è l’allievo che ha lasciato la scuola più ambita della tv.

Amici 24 prima e seconda manche: sfide e eliminazione

Durante la prima manche si sono confrontati gli allievi della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro quella di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. I Zerbi- Celentano hanno perso il confronto e il ballerino Daniele è finito a rischio eliminazione. Nel secondo atto i CuccaLo hanno sfidato ancora i Zerbi-Cele, quest’ultimi hanno perso ancora una volta e Chiamami Faro è stata eliminata provvisoriamente.

Per quanto riguarda il guanto di sfida tra prof la Cuccarini, Pettinelli e Zerbi si sono esibiti con i giurati. Hanno trionfato Lorella e Amadeus, giudicati dai restanti prof. Nella terza manche PettiLetti hanno sfidato Zerbi-Cele, che hanno perso. Amadeus poi non ha esitato a sostenere i modi di fare severi della maestra di danza classica, secondo l’ex direttore artistico di Sanremo solo in questo modo si può crescere e imparare ad affrontare le problematiche quotidiane.

Chiamamifaro, Daniele e Senza Cri sono finiti al ballottaggio. Daniele è stato salvato immediatamente ed è tornato in gara, mentre gli altri allievi sono stati mandati in casetta dove Maria de Filippi gli ha rivelato chi è stato eliminato. Il pubblico lo scoprirà alla fine della puntata di Sabato.

Amici 24, tutti i ragazzi rimasti in gara

Gli allievi di Amici 24 ad oggi rimasti in gara si contendono la vittoria. Sono tutti ragazzi talentuosi e determinati ad arrivare in finale. Dopo mesi di prove, lezioni e confronti con i coach hanno l’opportunità di conquistarsi il titolo di professionisti e di dare avvio alla loro carriera. Anche per questo faranno di tutto per non farsi eliminare.

Attualmente i giovani talenti ancora in gara sono: Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci del team Zerbi-Cele; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team CuccaLo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra dei PettiLetti.

I cantanti hanno debuttato anche con i loro inediti e sin da subito hanno avuto un riscontro del pubblico. Così anche i ballerini hanno ottenuto una particolare attenzione da parte degli addetti ai lavori.