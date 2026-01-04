Amici 25, perché salta la puntata di oggi 4 gennaio (e quando torna in onda)

Capodanno è passato, così come Natale, ma la sosta di Amici 25 non è ancora finita. La versione domenicale del talent show di Maria De Filippi oggi 4 gennaio 2026 resta ancora fermo per la pausa invernale, con gli allievi in vacanza e lo slot della domenica pomeriggio di Canale 5 occupato da una programmazione alternativa.

Amici 25 ha chiuso i battenti per la pausa invernale lo scorso 21 dicembre, data della 13esima puntata stagionale nonché ultima del 2025. Dopo quell’emissione, la scuola più famosa della televisione è entrata in stand-by per le festività natalizie, seguendo una tradizione ormai consolidata che permette agli allievi di trascorrere le feste con le proprie famiglie e tirare un po’ il fiato dopo tre mesi serratissimi.

Quando torna Amici 25: il calendario completo

La ripresa è ormai alle porte. Amici 25 torna da mercoledì prossimo, 7 gennaio, alle 16.25 su Canale 5 con il primo daytime del 2026, come confermato dalla pagina ufficiale Instagram del talent show. Si tratta del primo appuntamento post-Epifania che segnerà il ritorno in onda del programma per il nuovo anno.

Per quanto riguarda la puntata domenicale, l’appuntamento andrà in onda domenica 11 gennaio. Una data spartiacque molto importante che segnerà l’inizio ufficiale della seconda parte della stagione, quella che porterà gli allievi a sprintare verso la fase serale, in partenza il prossimo marzo.

Amici, ancora in gara

Gli allievi ancora in gara sono diciotto: undici cantanti (Opi, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Flavia Buoncristiani – che al momento ha la maglia sospesa per volere di Anna Pettinelli -, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma, Lorenzo Salvetti, Elena D’Elia, Angie e Caterina Lumina) e otto ballerini (Alex Calu, Pierpaolo Monzillo, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio, Paola, Giorgia Foglini e Anna Iseppi).

Cosa va in onda oggi al posto di Amici

Insieme ad Amici, il 7 gennaio riprenderà anche Uomini e Donne, il tradizionale appuntamento con il dating show più famoso della TV in onda su Canale È dalle 14.45. Nel frattempo, in attesa del ritorno del talent, oggi 4 gennaio Canale 5 propone una programmazione dedicata alle soap opera.

La maratona pomeridiana include Beautiful alle 14.00, seguita dalle dizzy turche Forbidden Fruit (ore 14.35) e La forza di una donna (ore 15). Il pomeriggio prosegue poi con Verissimo – Le storie (ore 16), nel tradizionale formato replay con le interviste ad Anna Tatangelo, Cesara Buonamici, Gianni Sperti, Achille Costacurta e alla coppia Benedetta Rossi-Marco Gentili. A concludere il pomeriggio l’ormai tradizionale appuntamento con Caduta Libera condotto da Max Giusti alle 18.45.