Amici 25, il gesto inaspettato di Lorella Cuccarini spiazza l’allievo

Nella scuola di Amici 25, non c’è tempo per fermarsi e godersi l’avventura. Tutti gli allievi, ogni settimana, sono chiamati a dimostrare il proprio talento e a meritarsi la permanenza nel talent show di Maria De Filippi dove è cominciata la carriera di tanti artisti che, oggi, sono i protagonisti indiscussi del mondo dello spettacolo italiano. Tra sfide, esami e gare, i cantanti e i ballerini sono sempre in allerta e, in vista della prossima puntata, Lorella Cuccarini ha deciso di assegnare un compito speciale ad un allievo.

La professoressa di canto che è molto apprezzata anche dagli allievi degli altri insegnanti, ha deciso di mettere alla prova un allievo di Anna Pettinelli dandogli, contemporaneamente, l’occasione per stupire nuovamente tutti e dimostrare di meritare davvero la maglia da titolare della scuola. Dopo aver ricevuto la comunicazione del compito, la reazione dell’allievo ha conquistato tutti.

Amici 25: il compito assegnato da Lorella Cuccarini ad Opi

Dopo aver rischiato di lasciare la scuola non riuscendo, inizialmente, a conquistare la sufficienza, puntata dopo puntata, attraverso brani sempre più emotivi, Opi non solo è rimasto nella scuola ma continua a portare a casa i complimenti anche di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini che, inizialmente, si erano mostrati scettici. Proprio la Cuccarini, in vista della puntata di domenica 7 dicembre, ha assegnato all’allievo di Anna Pettinelli un nuovo compito con cui avrà la possibilità di tirare fuori la parte più intima e delicata della sua personalità.

Lorella Cuccarini ha così deciso di assegnargli il brano “Pastello Bianco” dei Pinguini Tattici Nucleari. Una canzone con cui Simone Opini, questo il vero nome di Opi, potrà allontanarsi dall’immagine del cantante fisico e istintivo per tirare fuori la parte più emotiva e fragile della sua personalità. “La fame che hai dentro è uno degli elementi più importanti del tuo percorso. Ho deciso di assegnarti un compito che ti permetta di lavorare ancora sulla tua parte più intima“, le parole di Lorella Cuccarini.

Un compito che Opi ha accolto con gioia: “Sono proprio contento, bella la lettera e bello il pezzo. Mi fa piacere che abbia visto anche lei quella fame che ho di stare qua. Che bello. Sono più contento del compito che dell’assegnazione”, sono state le parole dette dall’allievo dopo aver ricevuto la busta del compito.

Per Opi per il quale la scuola di Amici di Maria De Filippi rappresenta una grande occasione per dare una svolta alla propria vita, il compito della Cuccarini è un’opportunità per dimostrare di essere in grado di cantare bene non solo i propri brani ma anche quelli degli artisti famosi.