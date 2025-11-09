Amici 25, chi è Flavia Buoncristiani: età, dove vive, studi, fidanzato. Tutto sull’allieva

Dopo aver conquistato l’ultimo banco disponibile, Flavia Buoncristiani è diventata un’allieva della scuola di Amici 25 ottenendo la fiducia di Anna Pettinelli che, dopo i no di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, ha deciso di concedere una possibilità alla giovane cantante che, per presentarsi al pubblico del talent show di Maria De Filippi, si è esibita sulle note di “Oggi sono io”, brano di Alex Britti cantato anche da Mina.

Una voce cristallina e pura quella di Flavia che, durante la prima puntata di Amici 25, prima di poter indossare la maglia tanto sognata, è stata spiazzata da una domanda di Anna Pettinelli sul tifo laziale o romanista. Determinata e già con le idee chiare su ciò che vuole per il futuro, Flavia si è fatta subito notare all’interno della scuola anche per una discussione avuta con alcuni allievi.

La cantante è stata infatti accusata di sentirsi superiore agli altri a causa di alcuni atteggiamenti. “Dal primo giorno che siamo entrati qui spesso sento da parte tua un senso di superiorità”, le ha detto Michelle con cui, poi, Flavia ha trovato un punto d’incontro.

Tutto su Flavia Buoncristiani di Amici 25

Flavia Buoncristiani ha 19 anni, è originaria di Fiumicino e ama la musica sin da quando era bambina. Prima di conquistare la maglia della scuola di Amici 25, ha partecipato al Roma Music Festival e, insieme agli amici, ha anche registrato alcuni brani. La scuola di Maria De Filippi rappresenta la grande occasione di spiccare il volo e trasformare il sogno di vivere di musica in realtà.

Su Instagram dove è seguita da più di 10mila followers, ci sono diversi contenuti in cui si esibisce accompagnata da alcuni amici musicisti. Per il futuro sogna di diventare una cantante di successo realizzando un sogno che ha sin da bambina ma rendendo orgogliosi anche i genitori. Flavia, infatti, sul palco, si è esibita anche insieme al padre prima di entrare nella scuola di Amici.

Nonostante, durante le varie puntate, abbia ricevuto apprezzamenti da parte dei giudici esterni, Flavia è finita in sfida già due volte vincendo in entrambi i casi.

La vita privata e il fidanzato

Della vita privata di Flavia non ci sono molte informazioni anche se sembrerebbe essere entrata nella scuola di Amici 25 con il cuore libero. Tuttavia, proprio nella casetta del talent show, si è subito legata a Gard, altro cantante di Amici 25 con il quale sembra esserci un feeling speciale. Flavia, infatti, è stata scelta proprio da Gard per condividere un pranzo speciale scatenando rumors tra i fan della scuola di Maria De Filippi che li vedono sempre più uniti e affiatati.