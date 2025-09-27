Amici 25, anticipazioni sulle classi. “Tra gli allievi anche la ex star de Il Collegio”

La nuova edizione di Amici sta per tornare e l’attesa è ormai alle stelle. La scuola di Maria De Filippi si accinge quindi a riaprire le porte degli studi Titanus Elios per trasportare il pubblico in una nuova avventura che, neanche a dirlo, si preannuncia già piena di sorprese.

A cominciare dai nuovi talenti, ormai sempre meno sconosciuti, evidentemente per questioni strategiche di spettacolo, e sempre più influencer, figli d’arte e da quest’anno anche già noti al grande pubblico.

La prima puntata del pomeridiano, registrata giovedì 25 settembre andrà in onda domenica 28, dando il via ufficiale a questa venticinquesima edizione. Tra le novità più attese inoltre c’è il ritorno di Veronica Peparini nel ruolo di insegnante di danza. La coreografa prende il posto di Deborah Lettieri e porta con sé la consueta energia e passione che l’hanno resa una delle figure più amate tra i docenti di ballo del programma.

I primi allievi e gli ospiti della prima puntata

Chi saranno i nuovi talenti della scuola di Amici? E’ quello che si chiedono i fan dell’ ultra ventennale talent show di Queen Mary. E non dovranno attendere solo le lezioni e le prove in studio: già dai primi minuti della puntata si sapranno i nomi dei nuovi allievi che entreranno a far parte del programma. Tra loro spicca un volto che nel piccolo schermo ci è già stata, Michelle Cavallaro. La ricordate? Ha partecipato a Il Collegio e che ora si presenta ad Amici pronta a fare il salto da allieva di un docu-reality a protagonista di un talent show musicale.

Secondo le anticipazioni, i banchi della 25esima edizione accoglieranno giovani con storie e percorsi diversi. Oltre a Michelle, ci saranno Riccardo, giovane cantante che ha subito conquistato gli insegnanti con la sua voce e la sua presenza scenica, e altri volti emergenti come Valentina, Pierpaolo, Michele e Penelope, ciascuno con il proprio stile e la propria energia.

Sul fronte danza, torna in pista un volto familiare: Alessio Di Ponzio, ballerino che lo scorso anno aveva dovuto abbandonare la scuola a causa di un infortunio, torna con determinazione per ottenere finalmente il banco. Con lui anche Maria Rosaria Dalmonte, ballerina di latino proveniente da Napoli, pronta a mettere in mostra ritmo e tecnica. L’eterogeneità dei partecipanti promette sfide avvincenti e una competizione serrata fin dai primi giorni di scuola.

Come da tradizione, la prima puntata di Amici 25 non poteva prescindere dalla presenza di volti celebri pronti a consegnare la maglia ai nuovi allievi. Tra gli ospiti annunciati ci sono Irama, Stash e Geppi Cucciari, insieme a figure storiche della televisione come Simona Ventura e Francesca Fagnani. Non manca nemmeno il vincitore dell’edizione precedente, Daniele, pronto a condividere la propria esperienza con i nuovi ingressi.