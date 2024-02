Alla fine, Ayle, cantante 20enne che abbiamo visto lasciare la scuola di Amici nel daytime andato in onda lunedì 12 febbraio, chiedendo poi di rientrare una volta tornato a casa, è stato riammesso nel talent show di Maria De Filippi.

Nonostante la ferma opposizione della maggioranza dei professori (solo Lorella Cuccarini si è mostrata favorevole) e i pareri contrari della maggioranza degli allievi (che hanno espresso la loro opinione in forma anonima per due volte), Anna Pettinelli, l’insegnante di riferimento di Ayle, ha deciso di accogliere la richiesta del cantante di tornare nella scuola.

Nel daytime di oggi, quindi, abbiamo visto Ayle rientrare nella scuola e avere due confronti, uno con la sua insegnante e l’altro con i suoi compagni, rimasti delusi dal suo comportamento.

Nella puntata di ieri, invece, avevamo visto Rudy Zerbi, ovviamente contrario al ritorno di Ayle, invitare Anna Pettinelli a riammettere il cantante a patto di dargli subito la maglia del serale (visto che mancano solo quattro settimane all’inizio della fase serale di quest’edizione) o di rinunciare ad un componente della sua squadra per far spazio ad Ayle. Raimondo Todaro, invece, ha dichiarato che la riammissione di Ayle avrebbe creato un precedente difficile da gestire.

E il punto è proprio questo: da ora in poi, un allievo, in un momento di crisi, può tranquillamente prendere e andarsene per poi rientrare comodamente nella scuola come se nulla fosse successo.

Da segnalare, poi, un’altra anomalia. Solitamente, quando un allievo viene scelto da un professore, per entrare nella scuola, è necessaria la maggioranza dei sì degli altri professori. Per Ayle, che essendosi ritirato non era più un allievo di Amici ma un allievo esterno e, quindi, in pratica un “nuovo” allievo, invece, è stato sufficiente solamente il sì della Pettinelli.

Già l’anno scorso, Amici ha rotto un tabù ossia riammettere, anche se in una sfida, un cantante eliminato, Cricca, che rientrò nella scuola in circostanze straordinarie a causa del famigerato “noce moscata-gate”. Per l’ammissione di Cricca alla sfida, decisione presa da Lorella Cuccarini, venne chiesto il parere favorevole anche degli altri professori.

Questa del ritiro “momentaneo”, probabilmente, era un’eventualità che la produzione del programma non aveva messo in conto nel regolamento.

Per la cronaca, Anna Pettinelli, alla luce di quanto è accaduto, ha invitato Ayle a lavorare il doppio di prima:

Sarai un sorvegliato speciale. Anche quando sarò assente, chiederò un report della tua giornata. Al primo problema, sei fuori. Mi sono presa un enorme responsabilità. Se non vedo un cambiamento, non ti do la maglia del serale.