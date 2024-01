Amici 23, Mew e Matthew lasciano la scuola

Per chi sta seguendo le dinamiche della ventitreesima edizione di Amici, è una notizia che sicuramente farà discutere: i cantanti Mew e Matthew hanno deciso di lasciare improvvisamente il talent show di Maria De Filippi.

Sul finale del daytime andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5, è apparsa la comunicazione ufficiale: si parla solamente di ritiro per “motivi personali” e nulla più. La vicenda, quindi, non è stata approfondita nel daytime odierno.

In una foto condivisa su X prima della messa in onda del daytime, e pubblicata dal sito Isa e Chia, Mew e Matthew sono stati fotografati insieme alla Stazione Tiburtina di Roma, poco distante dal Centro di produzione Titanus Elios, dove si registrano i programmi di Maria De Filippi.

🔵AMICI NEWS🔵 🔴 Mew e Matthew alla stazione Tiburtina mentre prendono un taxi stamattina 🔴 foto di @delia_fiumano #AMICI23 pic.twitter.com/9Ci8SJHUkh — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) January 9, 2024

Tra Mew e Matthew, all’interno della scuola di Amici, è nata una relazione e le congetture a riguardo non sono tardate ad arrivare.

Il percorso di Matthew, inoltre, in questi mesi, non si è rivelato affatto semplice. Inizialmente, il cantante ha fatto parte del team di Rudy Zerbi ma successivamente è passato nella squadra di Anna Pettinelli.

Nel corso del primo speciale del 2024 di Amici, andato in onda domenica scorsa, Matthew è stato ampiamente criticato dal suo ex professore dopo essersi esibito con una cover di Me ne frego di Achille Lauro.

Nel daytime andato in onda ieri, abbiamo visto Matthew decisamente in crisi. Rientrato in “casetta” nel bel mezzo della registrazione, il cantante ha reagito negativamente alle critiche ricevute:

Non ce la faccio più. Non mi va mai bene niente, incredibile. C’è sempre qualcosa per cui lamentarsi. Stanno sempre tutti a commentare, non va mai bene un c****… Rudy, la Cuccarini: non va mai bene niente. Non so cosa fare. Uno sta troppo fermo e non va bene, uno si muove e non va bene. Non va mai bene niente, non capisco…

Successivamente, Mew ha tentato di rincuorare Matthew ma quest’ultimo le ha confidato di aver raggiunto e superato il limite “già da un bel po’”.

Molti telespettatori, inevitabilmente, stanno pensando che Mew abbia seguito Matthew per amore ma i motivi possono essere anche altri.

Mew, indubbiamente, era una delle voci più interessanti di quest’edizione di Amici.