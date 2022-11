Nella casetta degli allievi di Amici 22 c’è tempo per lo studio ma anche per concedersi il meritato relax e anche qualche coccola. Lo sanno bene le coppie super shippate di questa edizione Wax e Claudia, ma anche Piccolo G e Federica.

Amici 22, Wax e Claudia si riavvicinano e arriva il bacio

Dopo un iniziale conoscenza approfondita tra una lezione e l’altra, Wax e Claudia avevano brutalmente interrotto il legame d’affetto che si stava costruendo. Circa due settimane fa i due hanno avuto un confronto, al centro un problema di base: poca alchimia.

Nel daily dello scorso 4 novembre i due hanno discusso con queste conclusioni: “Si è creato disagio perché ci sono cose da me verso di te che non ti piacciono. Forse perché ti dò poco affetto?” disse Wax. “Ma non si tratta di affetto, è che neanche una battuta. Io non dico altro, dico se non hai voglia per quattro giorni, mi sembrano tanti” rispose Claudia. Wax concluse senza troppi giri di parole: “Se vuoi chiuderla qua, basta che lo dici“.

Ora i pianeti (per loro) sembrerebbero riallinearsi: “Qualche volta mi manca quella cosa lì, di noi due, qualche volta invece ne posso fare a meno e sto bene – dice il cantante alla ballerina – io ricerco quel tipo di affetto da parte tua, però se voglio essere distaccato, voglio essere distaccato“, Claudia chiede a Wax di essere più chiaro: “Se abbiamo voglia di questa situazione possiamo andare avanti, sennò rimaniamo Amici“.

Claudia riflette per qualche istante, afferma di esser stata bene con lui e di aver vissuto belle situazioni. Nell’indecisione sul da farsi, Wax ne approfitta e abbraccia la ragazza fino a che i due non si ritrovano avvinghiati sul divano e… scatta un bacio appassionato con sorpresa di altri ragazzi nella casa che, probabilmente, si son persi qualche passaggio.

Dopo essersi allontanati Wax e Claudia tornano a parlare del loro rapporto #Amici22 pic.twitter.com/wcU7wIISlS — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 15, 2022

Amici 22, Piccolo G e Federica sempre più vicini

Con piccoli segnali, ma chiari, anche Piccolo G e Federica iniziano ad avvicinarsi sempre di più. I due ragazzi percepiscono che fra di loro c’è una certa alchimia, ma stentano parecchio nel lasciarsi andare.

Federica resta col freno a mano tirato, confessa a Tommy Dali la sua paura di cadere in una delusione. L’amico prova ad aiutarla consigliandole di lasciarsi andare, senza timori. La ragazza però non vuole sentir parlare di liberarsi totalmente.

Intanto non manca occasione per qualche abbraccio tra Wax e Federica, servirà a far scaldare di più i cuori? Ci sarà un passo avanti da parte di uno dei due cantanti?

In casetta sembra iniziare una nuova tenera intesa… #Amici22 pic.twitter.com/bTBpTdgntB — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 15, 2022

Amici 22, le coppie shippate

Wax e Federica e Piccolo G e Federica si aggiungono alle altre coppie (o pseudo tali) che si son formate in questa edizione di Amici della quale abbiamo parlato poco meno di un mese fa. Parliamo di Mattia e Maddalena (tra i due c’è stato anche un bacio) e Rita con Niveo.