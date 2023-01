Amici 22, cosa è successo durante la notte di Capodanno?

Cosa è successo ad Amici durante la notte di Capodanno? È questo quello che si staranno domandando in molti dopo aver letto le prime anticipazioni uscite ieri circa la puntata del talent di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 15 gennaio, ma che è stata registrata nella giornata di ieri. La puntata, infatti, si aprirà con un provvedimento disciplinare che la produzione ha deciso di prendere per sei concorrenti: Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena, Valeria e NDG. Tommy, stando sempre alle anticipazioni riportate da alcune pagine specialistiche come Amici News, sarebbe stato eliminato proprio per alcuni comportamenti avvenuti durante quella notte.

Ma cosa sarebbe successo dentro la casetta degli studi Elios? La teoria che più starebbe prendendo piede sui social, confermata anche da alcuni scambi privati avuti dalla pagina Amici News con persone vicine ai concorrenti all’interno della casa, sarebbe che i ragazzi abbiano utilizzato impropriamente della noce moscata, che può dare degli effetti allucinogeni.

Si tratta ovviamente solamente di un’ipotesi, che sarebbe però confermata da diverse testimonianze. Per ora la produzione ha dichiarato che comunque non saranno divulgate le immagini incriminate, immagini che evidentemente sono state messe al vaglio solamente dopo la registrazione di settimana scorsa, già successiva alla serata in questione. La questione avrebbe alterato parecchio Maria De Filippi e avrebbe spinto anche diversi professori a richiamare i loro allievi circa il comportamento da mantenere all’interno della scuola di Amici.

Ci sono però diversi video realizzati dai concorrenti di Amici che mostrano un po’ quello che è stato il clima nella casa durante la festa di Capodanno.

rimarrai per sempre il più grande segreto di tutte le edizioni di amici 🙏🏻#amici22 pic.twitter.com/JpV3OtrH4b — sab✨ (@ssaab___) January 11, 2023

Nelle prossime puntate si tornerà ad occuparsi di quanto successo nell’ormai divenuta celebre notte di Capodanno o nonostante la tanta attenzione sollevata per la produzione la vicenda può considerarsi conclusa dopo il provvedimento preso nel corso dell’ultima puntata registrata?