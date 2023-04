Amici 22 serale anticipazioni quarta puntata 8 aprile 2023 (spoiler)

Oggi, giovedì 6 aprile 2023, viene registrata il quarto appuntamento del serale di ‘Amici 22‘. La puntata, condotta, come sempre, da Maria De Filippi, andrà in onda, sabato 8 aprile 2023, in prima serata, su Canale 5. Nelle prossime ore, grazie alle fanpage del programma, saremo in grado di darvi gli spoiler ufficiali sul debutto della fase finale del talent show.

AMICI 2023 ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 8 APRILE: OSPITI ED ELIMINATI

Al momento della pubblicazione di questo articolo non sono filtrate ancora indiscrezioni sugli ospiti, i duetti, le esibizioni, le sfide dei concorrenti e l’esito delle singole partite. Appena avremo le anticipazioni, le troverete in questa sezione costantemente aggiornata. Dopo Pio e Amedeo, Enrico Brignano ed il duo Nuzzo – Di Biase, chi saranno le guest star della quarta puntata del serale? E soprattutto chi sarà l’eliminato/a o gli/le eliminati/e di stasera?

AMICI 2023: I GIUDICI DEL SERALE

La giuria del programma, quest’anno, è formata da Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Quest’inedito trio succede a Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors che hanno ricoperto lo stesso ruolo per due anni consecutivi.

AMICI 2023: CANTANTI E BALLERINI AL SERALE

Sono state assegnate 15 maglie d’oro del serale: i ballerini, rimasti in gara, sono Maddalena, Alessio, Isobel, Ramon, Mattia. I cantanti, che si contendono la vittoria, invece, sono Aaron, Cricca, Federica, Wax, Angelina.

AMICI 2023: LE SQUADRE

Nel corso del daytime del programma, abbiamo conosciuto le tre squadre che, quest’anno, si fronteggeranno a colpi di canzoni e balletti. Ecco le tre formazioni:

Squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Maddalena per il ballo

Cricca, Angelina per il canto

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Ramon, Isobel per la categoria canto

Aaron per la sezione canto

Squadra Arisa e Raimondo Todaro