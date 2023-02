Oggi, venerdì 17 febbraio 2023, è stato registrato un nuovo speciale di Amici 22, il talent show di Maria De Filippi. Il ventunesimo speciale di quest’edizione andrà in onda domenica 19 febbraio, a partire dalle ore 14 su Canale 5.

Di seguito, trovate tutte le anticipazioni. Ovviamente, fermatevi qui con la lettura se non volete spoiler.

Stando alle anticipazioni pubblicate da SuperGuida TV e Amici News, gli ospiti di questa puntata sono stati Mr. Rain (che è stato anche l’ospite musicale di questo speciale), Sangiovanni, Beppe Vessicchio ed Eleonora Abbagnato.

Nella gara di canto che ha messo in palio la possibilità di accedere al serale, Wax è risultato al primo posto. Il cantante non ha ottenuto il pass per il serale. Angelina, dopo essere risultata prima nella classifica generale, invece, ha ottenuto la maglia del serale da Lorella Cuccarini. Piccolo G è risultato ultimo mentre Federica ha anche svolto un compito assegnatole da Rudy Zerbi che è rimasto soddisfatto dalla sua esibizione.

In studio, non c’era Jore che ha abbandonato la scuola per motivi personali.

Per quanto riguarda la gara di ballo, invece, Maddalena, risultata al primo posto, ha ottenuto la maglia del serale. Megan, invece, ha ricevuto i complimenti da Eleonora Abbagnato. Ultimo Paky.

Sempre per quanto riguarda i ballerini, Gianmarco, Samu, Ramon e Paky si sono sfidati in una gara di improvvisazione voluta da Emanuel Lo. Gianmarco ha vinto questa gara.

Wax, Aaron e Piccolo G, invece, si sono sfidati in una gara estemporanea di canto. Wax ha vinto anche questa seconda gara, ottenendo la possibilità di esibirsi in un concerto tutto suo all’Alcatraz di Milano.

Alla gara estemporanea di ballo, invece, hanno preso parte Maddalena, Ramon e Mattia. Kledi ha deciso di premiare tutti e tre i ballerini che parteciperanno ad un evento in onore di Carla Fracci.

Sempre per quanto riguarda il ballo, nella classifica generale di tutte le gare, Alessio è risultato al primo posto. Anche Gianmarco, infine, ha ricevuto la maglia del serale.

Per quanto riguarda gli sponsor, infine, il premio TIM è andato a Mattia, Isobel ha vinto il premio Oreo mentre Alessio ha vinto il premio Marlù.