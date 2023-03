Amici 22 anticipazioni puntata 12 marzo 2023 (spoiler): ecco gli allievi ammessi al serale

Oggi, venerdì 3 marzo 2023, è stata registrata l’ultima puntata dello speciale della domenica di ‘Amici 22‘. Si tratta del primo appuntamento con Maria De Filippi dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo (e la sospensione di tutte le registrazioni). La puntata di oggi andrà in onda domenica 12 marzo 2023 ad appena 6 giorni dall’inizio del serale prevista per sabato 18 marzo.

Amici 22: quando inizia il serale?

La fase finale del talent show di Canale 5 inizierà sabato 18 marzo 2023 al termine degli ultimi due appuntamenti, già previsti, con ‘C’è posta per te’. La De Filippi si scontrerà, nella sfida del sabato sera, con la quarta stagione de ‘Il cantante mascherato’ di Milly Carlucci in onda su Rai 1.

Amici 22: cantanti e ballerini ammessi al serale

Sono 5 gli allievi, ad oggi (, ad aver avuto accesso alla fase finale del programma: Angelina (allieva di Lorella Cuccarini), Ramon (allievo di Alessandra Celentano), Isobel (allieva di Alessnadra Celentano), Gianmarco (allievo di Alessandra Celentano), Maddalena (allieva di Emanuel Lo). Ma non è tutto…

Nell’ultimo speciale, non ancora trasmesso su Canale 5 (e che andrà in onda domenica) si sono guadagnati la maglia oro anche Mattia (allievo di Raimondo Todaro), Samu (allievo di Emanuel Lo) e Alessio (allievo di Alessandra Celentano). Per i cantanti Federica e Wax (entrambi allievi di Arisa).

Amici 22 anticipazioni 12 marzo 2023: applausi a Maria De Filippi

Come riporta il profilo Twitter, Amici News, al pubblico, presente alla registrazione, è stato chiesto, dalla produzione, di non urlare all’ingresso della De Filippi ma di applaudire la conduttrice in maniera formale per farle sentire la propria vicinanza affettiva a pochi giorni dalla scomparsa del marito. Per Maria si tratta della prima apparizione pubblica in un suo programma dopo il lutto che ha colpito la sua famiglia.