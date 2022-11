Giovedì 10 novembre, si è tenuta la registrazione del nono speciale pomeridiano di Amici 22 che andrà in onda domenica 13 novembre, alle ore 14, su Canale 5.

Anche questa settimana, come di consueto, pubblichiamo l’articolo con gli spoiler di tutto quello che è accaduto nel corso della registrazione. Interrompete qui la lettura, se non volete rovinarvi la sorpresa.

Stando alle anticipazioni pubblicate da SuperGuida TV e Amici News, le ospiti di questa registrazione sono state Alessandra Amoroso e Giorgia. Altri ospiti sono stati Beppe Vessicchio, Michele Bravi e Stash.

I cantanti Wax e Aaron hanno ricevuto due sorprese rispettivamente da Belén Rodriguez, presente in studio per Wax, e da Irama, che ha preparato un videomessaggio per Aaron.

Per quanto riguarda la gara degli inediti, invece, il vincitore si è aggiudicato la possibilità di esibirsi durante la finale di quest’edizione di Tú sí que vales. Beppe Vessicchio, Michele Bravi e Stash sono stati i giudici di questa gara.

Il vincitore della sfida è stato Aaron che ha ricevuto un 9. Il voto più basso, invece, è stato assegnato a Niveo che ha ricevuto un 7.

A causa del risultato ottenuto nella gara degli inediti, Niveo non ha trattenuto le lacrime. Lorella Cuccarini, la sua insegnante, non ha escluso la possibilità di sospendergli la maglia di Amici. Niveo, inoltre, non ha superato il compito assegnatogli da Rudy Zerbi.

Questa settimana, sulle piattaforme, invece, verranno pubblicati gli inediti di Aaron, Piccolo G e Niveo. Le radio hanno premiato l’inedito di Federica. L’inedito di Tommy Dali, invece, è stato quello più “streammato” sulle piattaforme.

Irma De Paola, invece, ha ricoperto il ruolo di giudice nella gara di ballo. Il migliore è stato Gianmarco, ballerino hip hop di Alessandra Celentano, che ha ricevuto un 9,5. Anche lui si esibirà durante la finale di Tú sí que vales, accompagnando Aaron nella sua esibizione.

Il voto più basso nella gara di ballo, invece, è stato assegnato a Ramon, che ha preso un 6.

La gara di improvvisazione di ballo, invece, è stato giudicata da Giulia Pauselli. Samuele Barbetta di Amici 20 si è esibito con una dimostrazione.

Le migliori in questa gara sono state Maddalena e Ludovica a pari merito. Alla gara, ha preso parte anche Claudia.

Riguardo i compiti assegnati dai professori, anche Megan non ha superato il compito che le è stato assegnato da Alessandra Celentano, nonostante una serie di complimenti ricevuti da quest’ultima.

Infine, la prova Oreo è stata vinta da Rita, la prova Marlù, da Cricca mentre la prova TIM, da Mattia.