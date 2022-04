Amici 21, il serale: anticipazioni settima puntata del 30 aprile 2022

Ieri, mercoledì 27 aprile si è registrata la puntata numero sette del serale di Amici 21 questo sabato, 30 aprile 2022. Con la finale ormai alle porte (mancano poco più di due settimane) è importante capire quali sono le decisioni dei giudici – a questo punto determinanti – verso il rush conclusivo.

Tramite l’account twitter Amici News siamo in grado di svelare tutto quello che è accaduto in trasmissione, per questo – come sempre – il nostro consiglio per i lettori haters dello spoiler è quello di fermarvi qui e attendere la puntata in onda tra qualche giorno su Canale 5, i più curiosi invece possono proseguire e scoprire cosa è successo.

Cosa è successo nella puntata di Amici 21 del 30 aprile 2022?

Partiamo dal punto della situazione, dopo l’eliminazione di LDA avvenuta sabato scorso, ad essere rimasti in gara sono in otto, quattro cantanti (Alex, Luigi, Albe e Sissi) e quattro ballerini Dario, Serena, Michele, Nunzio. Insomma, c’è equità nei due circuiti.

Si parte dalla prima manche aperta dai team Zerbi-Celentano e i CuccaTodo (Cuccarini Todaro).

Nella prima prova che vede sfidarsi Luigi contro Nunzio vince Luigi

Nella seconda prova (Michele contro Sissi) vince Sissi.

Luigi e Nunzio si sfidano nella terza prova, ad avere la meglio è Luigi.

Perdono i CuccaTodo, in nomination vanno Alex, Nunzio e Serena, fra i tre il prescelto è (ancora una volta) Nunzio.

Per la seconda manche il team Zerbi-Celentano punta il dito su Pettinelli e Peparini.

Tutte e tre le prove si giocano sui guanti di sfida. Il primo è composto da Michele contro Dario. Vince Michele.

Il secondo guanto vede Albe contro Luigi, vince Albe.

Il terzo guanto rimette sul palco Albe contro Luigi, stavolta lo vince Luigi.

Pettinelli e Peparini perdono, dalla loro squadra ad andare al ballottaggio è Albe.

Nella terza manche Zerbi e Celentano sfidano nuovamente Cuccarini e Todaro.

La prima prova è un guanto di sfida: Serena contro Michele, Serena vince.

Segue per la seconda prova Alex contro Luigi, a vincere è Luigi.

La terza e ultima prova vede Michele contro Sissi con la vittoria della cantante.

Solo in questa manche Zerbi e Celentano perdono, al ballottaggio ci va Luigi (che comunque avrebbe vinto il premio Tim).

Secondo gli spoiler il ballottaggio finale si consumerà tra il ballerino Nunzio e il cantante Albe (dunque Luigi sarebbe stato salvato).

L’ospite di questa puntata è Ghali, da poco uscito con il suo nuovo singolo intitolato Fortuna.