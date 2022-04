Oggi, mercoledì 20 aprile 2022, è stato registrato il sesto serale di Amici 21, il talent show condotto da Maria De Filippi, che andrà in onda sabato 23 aprile, in prima serata su Canale 5.

Le anticipazioni sono state pubblicate dal profilo Twitter Amici News e riprese dal sito Isa e Chia.

Trattandosi di spoiler, se non volete rovinarvi la sorpresa, interrompete qui la lettura. Se volete sapere in anticipo, le sfide e il nome dell’allievo che ha dovuto lasciare la scuola, procedete pure con la lettura dell’articolo.

Amici 21: cos’è successo nella sesta puntata del serale

Nella prima manche, la squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro ha sfidato la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Le sfide sono state le seguenti: LDA vs Alex (punto ad Alex), Michele vs Nunzio (punto a Michele) e Sissi/Alex vs Luigi/LDA (punto a Sissi e Alex). Al ballottaggio, sono finiti Luigi, Michele e LDA.

Nella seconda manche, si è ripetuta la sfida tra la squadra di Cuccarini e Todaro e la squadra di Zerbi e Celentano.

Le sfide sono state le seguenti: Luigi vs Alex (punto a Luigi) e Michele vs Serena/Nunzio (punto a Michele). Al ballottaggio, sono finiti Nunzio, Serena e Alex.

Nella terza manche, la squadra di Zerbi e Celentano ha sfidato la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Le sfide sono state le seguenti: Michele vs Dario (punto a Michele), Michele vs Albe/Dario (punto ad Albe e Dario) e Luigi vs Dario (punto a Luigi). Al ballottaggio, è finito Dario.

Tra Dario, LDA e Nunzio, Dario è stato salvato per primo.

Nel ballottaggio finale, quindi, Nunzio si è confrontato con LDA.

Nunzio è l’allievo eliminato del sesto serale di Amici 21.